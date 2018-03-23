«Бинго-Бум» заключил контракт с «Торпедо» и сделает автозаводцев снова великими

23 марта 2018 года букмекерская компания «Бинго-Бум» и футбольный клуб «Торпедо Москва» подписали партнерское соглашение до конца сезона-2018/2019. Договор подразумевает размещение логотипа БК на джерси «Торпедо». Также планируются проведение различных совместных акций и мероприятий для поклонников черно-белых.

«ФК «Торпедо» – легендарный московский клуб с большой историей и преданной армией болельщиков. Мы очень рады стать частью этого футбольного сообщества и поспособствовать его развитию. Идея подружиться с ФК «Торпедо» возникла около года назад, когда компания переехала в новый офис, расположенный по соседству со стадионом клуба. И вот, наконец, мы подписали долгожданное соглашение. Искренне надеемся, что это партнерство перерастет в долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество»,– сказал президент БК «Бинго-Бум» Константин Макаров.

Президент ФК «Торпедо Москва» Елена Еленцева также прокомментировала сделку: «Безусловно, заключение соглашения с одной из крупнейших и авторитетных букмекерских компаний России – значимое событие для клуба. Перед подписанием контракта с «Бинго-Бум» мы изучили положительный опыт подобного сотрудничества других клубов и спортивных федераций и пришли к выводу, что, имея за плечами столь амбициозного партнера, мы сможем с оптимизмом смотреть в будущее. Верим, что партнерство с «Бинго-Бум» будет способствовать прогрессу черно-белых, а наше сотрудничество будет многолетним и взаимовыгодным».

БК «Бинго-Бум» не первый год активно поддерживает российский спорт и спортсменов. Ранее букмекерская компания заключила партнерские отношения с Союзом биатлонистов России, Российской Федерацией Баскетбола и бойцовской лигой ACB.

«Торпедо» является одним из старейших клубов России – он основан в 1924 году.

Сейчас «Торпедо» выступает в ПФЛ.

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