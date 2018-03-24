Кулижников: «Мог бы поиграть в футбол как Болт, но боюсь. Я как BMW – быстрый, но ломаюсь часто»

Обладатель Кубка мира-2015 и многократный чемпион мира конькобежец Павел Кулижников хотел бы потренироваться с футбольной командой как Усэйн Болт, но опасается за здоровье.

«Слышал об тренировке Болта. Я все детство играл в футбол. Но боюсь, они мне там ноги переломают, или я им. Поиграл бы, но травмоопасно. Я как BMW – быстрый, а ломаюсь часто», – цитирует Кулижникова «Р-Спорт».

Усейн Болт поучаствовал в открытой тренировке дортмундской «Боруссии».

В двухсторонке спринтер даже забил гол после кросса от Гётце.

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