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Кулижников: «Мог бы поиграть в футбол как Болт, но боюсь. Я как BMW – быстрый, но ломаюсь часто»
Конькобежец боится травм.
Обладатель Кубка мира-2015 и многократный чемпион мира конькобежец Павел Кулижников хотел бы потренироваться с футбольной командой как Усэйн Болт, но опасается за здоровье.
«Слышал об тренировке Болта. Я все детство играл в футбол. Но боюсь, они мне там ноги переломают, или я им. Поиграл бы, но травмоопасно. Я как BMW – быстрый, а ломаюсь часто», – цитирует Кулижникова «Р-Спорт».
- Усейн Болт поучаствовал в открытой тренировке дортмундской «Боруссии».
- В двухсторонке спринтер даже забил гол после кросса от Гётце.
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