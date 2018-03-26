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Хави стал послом чемпионата мира в Катаре

Хави стал послом чемпионата мира в Катаре
Eurosport

21 мин. назад

Бывший полузащитник «Барсы» окончательно обжился на Востоке.

Экс-игрок «Барселоны» Хави стал первым международным послом чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.

«Я увидел своими глазами, что футбол может сделать для катарского общества и для восточного региона в целом. Футбол способен объединить людей, развеять стереотипы и разрушить социальные барьеры», – сказал Хави.

  • В настоящий момент Хави выступает за команду «Аль-Садд» из катарской лиги.
  • За «Барселону» футболист отыграл 766 матчей во всех турнирах.

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