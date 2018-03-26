Хави стал послом чемпионата мира в Катаре

Экс-игрок «Барселоны» Хави стал первым международным послом чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.

«Я увидел своими глазами, что футбол может сделать для катарского общества и для восточного региона в целом. Футбол способен объединить людей, развеять стереотипы и разрушить социальные барьеры», – сказал Хави.

В настоящий момент Хави выступает за команду «Аль-Садд» из катарской лиги.

За «Барселону» футболист отыграл 766 матчей во всех турнирах.

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