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Хави стал послом чемпионата мира в Катаре
Бывший полузащитник «Барсы» окончательно обжился на Востоке.
Экс-игрок «Барселоны» Хави стал первым международным послом чемпионата мира в Катаре, который пройдет в 2022 году.
«Я увидел своими глазами, что футбол может сделать для катарского общества и для восточного региона в целом. Футбол способен объединить людей, развеять стереотипы и разрушить социальные барьеры», – сказал Хави.
- В настоящий момент Хави выступает за команду «Аль-Садд» из катарской лиги.
- За «Барселону» футболист отыграл 766 матчей во всех турнирах.
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