Getty Images
Роналдиньо: «Я займусь музыкой. Работать тренером – не мое»
Ронни – за вечный праздник.
Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не планирует становиться футбольным менеджером.
«Я хочу сочинять музыку, посвятить себя своей второй страсти. Буду наслаждаться временем с моими друзьями. Но я не вижу себя в качестве футбольного тренера», – сказал Роналдиньо.
- В 2017 году Рон выпустил первый сингл – Sozinho, композицию в стиле самба.
- Последним клубом в карьере бразильца стал «Флуминенсе», где он отыграл 7 матчей.
0Читайте и обсуждайте
Powered by Livefyre
0Читайте и обсуждайте