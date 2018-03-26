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Роналдиньо: «Я займусь музыкой. Работать тренером – не мое»

Роналдиньо: «Я займусь музыкой. Работать тренером – не мое»
Eurosport

56 мин. назад

Ронни – за вечный праздник.

Бывший полузащитник «Барселоны» и сборной Бразилии Роналдиньо не планирует становиться футбольным менеджером.

«Я хочу сочинять музыку, посвятить себя своей второй страсти. Буду наслаждаться временем с моими друзьями. Но я не вижу себя в качестве футбольного тренера», – сказал Роналдиньо.

  • В 2017 году Рон выпустил первый сингл – Sozinho, композицию в стиле самба.
  • Последним клубом в карьере бразильца стал «Флуминенсе», где он отыграл 7 матчей.

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