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Игрок сборной Словакии Мартин Шкртел заработал мячом в лицо и на мгновение даже потерял сознание

Шкртел заработал мячом в лицо и на мгновение даже потерял сознание
Eurosport

19 мин. назад

Трагедия обошла стороной.

Сборная Словакии в финале Кубка короля Таиланда выиграла у организаторов турнира – сборной Таиланда (3:2).

На 27-й минуте произошел неприятный эпизод: защитник словаков Мартин Шкртел получил мячом в лицо и на несколько мгновений потерял сознание. Партнеры бросились к Мартину и на всякий случай проверили язык, чтобы он не задохнулся. К счастью, все обошлось.

  • Как отмечает Mirror, Шкртел практически проглотил язык, так что помощь подоспела в нужный момент.
  • Третье место на Кубке короля Таиланда заняла сборная Габона.

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