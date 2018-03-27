Дэвид Бекхэм доверил инстаграм 15-летней индонезийке для рассказа о жестокости в стране
Соцсети нужны не только для того, чтобы похвастаться новой прической.
Экс-звезда сборной Англии, «МЮ» и «Реала» Дэвид Бекхэм посетил в рамках миссии UNICEF Индонезию, где встретился с детьми и молодыми футболистами.
Дети тронули сердце 42-летнего англичанина, и он доверил одной девочке инстаграм, чтобы она рассказала о нелегкой судьбе индонезийского ребенка.
«Знакомьтесь, это 15-летняя Срипун из Индонезии. С удовольствием сообщаю вам, что завтра она будет вести мои «Истории» в инстаграме.
Она поделится с вами жизнью в Индонезии и тем, как она борется с жестокостью в школе и за ее пределами. Не могу дождаться», – объявил Бекхэм в соцсети.
- Бекхэм исполняет роль посла UNICEF с 2005 года.
- В 2015 году Дэвид совместно с UNICEF основал собственный фонд The David Beckham UNICEF Fund: 7.
- Бекхэм становился чемпионом Англии с «МЮ» (6 раз), Испании с «Реалом» и MLS с «Гэлакси».
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