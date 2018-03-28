Эфиопский вратарь потерял связь с реальностью и закинул мяч в свои ворота

Когда вы думаете, что ваша любимая команда проиграла по нелепым причинам, обязательно пересмотрите мяч из матча чемпионата Эфиопии.

В 16-м туре «Фасил Кетема» принимал «Велвало Адиграт» и выиграл благодаря невероятному голу – его забил вратарь соперника. А точнее, забросил. Мужчина поймал мяч, размахнулся и закинул в сетку.

«Фасил» идет пятым в таблице в четырех очках от лидера.

«Вельвало» занимает 13-ю строчку и располагается в двух очках от зоны вылета.

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