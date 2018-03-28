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The Times: Райан Гиггз запретил Бэйлу играть в гольф и посоветовал больше не гонять на спорткарах
Только возглавил сборную, а уже лютует.
Новый главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз ввел несколько запретов для игроков национальной команды.
Тренер запретил игрокам испытывать дополнительные физические нагрузки, в частности, при занятии гольфом. Последний пункт был прописан специально для лидера сборной Гарета Бэйла – игрок «Реала» большой любитель игры и устроил себе поле на заднем дворе, пишет The Times.
Еще Гиггз посоветовал валлийской звезде отказаться от поездок на спорткаре в пользу автомобиля с индивидуальным сидением. Специалист сам испытывал в молодости проблемы с подколенным сухожилием из-за чрезмерной жесткости педалей в спорткарах и хочет уберечь от подобных проблем Бэйла.
- Гиггз возглавил валийскую сборную в январе 2018 года.
- Уэльс занял третье место в отборочной группе к ЧМ-2018 и не попал в стыковые матчи.
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