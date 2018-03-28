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Царь фристайла Сеан Гарнье провернул трюк, который смотрится круче, чем превращение воды в вино

Царь фристайла провернул трюк, который смотрится круче, чем превращение воды в вино
Eurosport

1 час назад

Его скиллы нужно объявить вне закона.

Французский фристайлер Сеан Гарнье в очередной раз показал свои выдающиеся навыки.

Сеан на улице несколько раз почеканил мяч, а затем рабоной отправил его точно между ног прохожему.

  • Гарнье пробовал себя в профессиональном футболе, тренировался в «Осере», но получил травму и ушел во фристайл.
  • У Сеана есть своя команда – Street Style Societe, которая совмещает футбол, баскетбол, фристайл и танец.
  • Кроме того, он еще выпускает свою линию одежды – Street Style.

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