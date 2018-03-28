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Царь фристайла Сеан Гарнье провернул трюк, который смотрится круче, чем превращение воды в вино
Его скиллы нужно объявить вне закона.
Французский фристайлер Сеан Гарнье в очередной раз показал свои выдающиеся навыки.
Сеан на улице несколько раз почеканил мяч, а затем рабоной отправил его точно между ног прохожему.
- Гарнье пробовал себя в профессиональном футболе, тренировался в «Осере», но получил травму и ушел во фристайл.
- У Сеана есть своя команда – Street Style Societe, которая совмещает футбол, баскетбол, фристайл и танец.
- Кроме того, он еще выпускает свою линию одежды – Street Style.
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