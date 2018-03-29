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Тот самый турецкий шеф-повар приготовил мясо для Марадоны. Диего, кажется, словил оргазм

Тот самый турецкий шеф-повар приготовил мясо для Марадоны. Диего, кажется, словил оргазм
Eurosport

52 мин. назадОбновлено 40 мин. назад

Искусство в чистом виде.

Ставший известным благодаря интернету шеф-повар Нусрет Гёкче (Salt Bae) угостил Диего Марадону в своем ресторане.

Повар при госте аккуратно достал кости из свежеприготовленной мякоти. Марадона смотрел на волшебство, творящееся прямо перед ним, а затем перевел взгляд на Гёкче с выражением: «Ты уверен, что это для меня?» Повар ответил: «Да, это ваше, Марадона. Наслаждайтесь».

Реакция аргентинца на рождение кулинарного шедевра – бесценна.

  • Нурсет Гёкче стал известен в январе 2017 после вирусного видео, где он виртуозно разделывал мясо и посыпал его солью фирменным жестом.
  • Диего Марадона – чемпион мира 1986 года, лучший футболист ХХ века по опросу на сайте ФИФА.

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