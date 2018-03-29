Маститый голище из женской индийской лиги, который напомнит тебе тот самый гол Роналду «Порту»

Красота случается и в женском чемпионате Индии: Далима Чиббер из «Индиа Раш Соккер Клуб» положила сказочную банку в ворота команды «Индира Ганди Академи».

Далима приняла пас примерно в 40 метрах от ворот и отважилась на удар. Пока мяч летел в створ, голкипер могла заварить себе кофеек и выпить чашечку – но все равно проворонила удар. Впрочем, от этого гол не стал менее красивым.

Девочки из «Индиа Раш» в итоге проиграли соперницам – 1:2.

Женский футбол – это вполне себе круто. Например, там бывают вот такие финты.

Будь в контакте со спортом