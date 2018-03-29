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Маститый голище из женской индийской лиги, который напомнит тебе тот самый гол Роналду «Порту»

Маститый голище из женской индийской лиги, который напомнит тебе тот самый гол Роналду «Порту»
Eurosport

40 мин. назад

Минутка экзотики.

Красота случается и в женском чемпионате Индии: Далима Чиббер из «Индиа Раш Соккер Клуб» положила сказочную банку в ворота команды «Индира Ганди Академи».

Далима приняла пас примерно в 40 метрах от ворот и отважилась на удар. Пока мяч летел в створ, голкипер могла заварить себе кофеек и выпить чашечку – но все равно проворонила удар. Впрочем, от этого гол не стал менее красивым.

  • Девочки из «Индиа Раш» в итоге проиграли соперницам – 1:2.
  • Женский футбол – это вполне себе круто. Например, там бывают вот такие финты.

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