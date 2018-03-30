Other Agency

«Все мешается, когда ты голоден». Роналдо радуется голу Аргентины в эпичной рекламе Snickers

«Все мешается, когда ты голоден». Роналдо радуется голу Аргентины в эпичной рекламе Snickers
Eurosport

1 час назад

Все дело в чувстве голода.

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо снялся в новом рекламном ролике Snickers.

Роналдо радуется голу сборной Аргентины, пока друзья не дают ему шоколадный батончик. Откусив от него, бразилец понимает, что запутался в своих предпочтениях из-за чувства голода. «Все мешается, когда ты голоден», – говорится в титре.

  • Роналдо – двукратный чемпион мира (1994 и 2002). В финале ЧМ-2002 он забил 2 гола Германии и сделал тетракампеонов пентакампеонами.
  • Спортсмены в рекламе едят не только шоколад, но и курочку – как Макгрегор.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Sponsored content
Смотрите сейчас

Видео - «Торонто» вел 3:0 и чуть все не загубил

04:26
Популярные видео
«Вашингтон» летел нью-йоркским «рейнджерам», пока за дело не взялся Кузнецов
2 046 просмотров11 ч
Гонщик не заметил стюарда у обочины и впечатался в него на велике
1 619 просмотров13 ч
А еще вам может понравиться