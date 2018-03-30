«Все мешается, когда ты голоден». Роналдо радуется голу Аргентины в эпичной рекламе Snickers

Легендарный нападающий сборной Бразилии Роналдо снялся в новом рекламном ролике Snickers.

Роналдо радуется голу сборной Аргентины, пока друзья не дают ему шоколадный батончик. Откусив от него, бразилец понимает, что запутался в своих предпочтениях из-за чувства голода. «Все мешается, когда ты голоден», – говорится в титре.

Роналдо – двукратный чемпион мира (1994 и 2002). В финале ЧМ-2002 он забил 2 гола Германии и сделал тетракампеонов пентакампеонами.

Спортсмены в рекламе едят не только шоколад, но и курочку – как Макгрегор.

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