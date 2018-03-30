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Егор Крид притворился Лео Месси и сыграл с девушками шоу «Холостяк» в футбол в форме «Барселоны»

Крид притворился Месси и сыграл с девушками шоу «Холостяк» в футбол в форме «Барселоны»
Eurosport

36 мин. назад

Главное не симулировать, как Бускетс.

Певец и главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Егор Крид сыграл с претендентками на свое сердце в футбол.

Егор разделил девушек на две команды, которые отыграли в домашней и гостевой формах «Барселоны».

Холостяк

ХолостякOther Agency

Холостяк

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  • Статистика Крида в матче – один забитый мяч.
  • «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая на 11 очков «Атлетико».

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