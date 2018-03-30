Егор Крид притворился Лео Месси и сыграл с девушками шоу «Холостяк» в футбол в форме «Барселоны»

Певец и главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Егор Крид сыграл с претендентками на свое сердце в футбол.

Егор разделил девушек на две команды, которые отыграли в домашней и гостевой формах «Барселоны».

ХолостякOther Agency

ХолостякOther Agency

Статистика Крида в матче – один забитый мяч.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая на 11 очков «Атлетико».

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