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Егор Крид притворился Лео Месси и сыграл с девушками шоу «Холостяк» в футбол в форме «Барселоны»
Главное не симулировать, как Бускетс.
Певец и главный герой нового сезона шоу «Холостяк» Егор Крид сыграл с претендентками на свое сердце в футбол.
Егор разделил девушек на две команды, которые отыграли в домашней и гостевой формах «Барселоны».
ХолостякOther Agency
ХолостякOther Agency
- Статистика Крида в матче – один забитый мяч.
- «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, опережая на 11 очков «Атлетико».
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