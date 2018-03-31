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Сергей Шнуров анонсировал рекордный по посещаемости концерт «Ленинграда» на «Санкт-Петербург Арене»

Шнуров анонсировал рекордный по посещаемости концерт «Ленинграда» на «Санкт-Петербург Арене»
Eurosport

46 мин. назад

Ожидаются 60 тысяч зрителей.

Лидер группы «Ленинград» Шнур (Сергей Шнуров) анонсировал концерт на «Санкт-Петербург Арене».

«Да, друзья мои. Даже немножко страшно. Все предварительные договоренности воплотились в договоры, дата и место подтверждены и скреплены подписями и печатями.

19 октября! «Зенит-Арена»! Петербург! «Ленинград»! 60 тысяч зрителей! Идем на рекорд! Ура!», – объявил Шнур.

  • Строительство «Санкт-Петербург Арены» продолжалось 10 лет (2007-17). Стадион рассчитан на 56 тысяч зрителей, но время концертов способен принять до 80 тысяч человек.
  • В 2017 году стадион на Крестовском принял финал Кубка Конфедераций.
  • Арена примет 4 встречи группового этапа ЧМ-2018, игру 1/8 финала, полуфинал и матч за бронзу.

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