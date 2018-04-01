Лионель Месси спас «Барсу», разгром от «Баварии» в Der Klassiker. Суббота в футболе была пламенной

Испания

«Реал» спокойно победил и без Криштиану

Marca еще посреди недели писала, что Зидан оставит Роналду вне заявки на матч с «Лас-Пальмасом» – очень в стиле нынешнего Криша отдыхать перед выставками в ЛЧ. Из-за кучи микротравм и дисквалов с капитанской повязкой вышел Карим Бензема, для которого игра стала 400-й в форме «Мадрида».

Команды лихо обменивались атаками без ударов. Гарет Бэйл часто попадал в офсайд на первых минутах, ловушка не сработала в середине тайма – Лука Модрич из глубины увидел новый рывок валлийца, волосатый качок казнил «желтых» точным ударом. До перерыва Бензема послал вторую пулю с пенальти за снос Васкеса, а Зидан лишился еще и получившего повреждение Начо.

Тренер «Лас-Пальмаса» Пако Хемес честно провел две замены между половинами, но интрига умерла через шесть минут – Бэйл на 51-й реализовал новый 11-метровый и прикончил хозяев. Кейлор Навас с новой дурацкой прической до конца игры сделал пару сэйвов средней сложности и спокойно закончил сухим. 3:0 – Бэйл с Бензема разобрались с аутсайдером и без Криштиану.

«Барселона» чуть не проиграла, но вовремя вспомнила про Месси

Вальверде поддержал испанский флешмоб и оставил Месси в запасе на матч с «Севильей» – у Лео в сборной случилась маленькая беда с коленом. Но на Коутиньо с Дембеле и тратили 265 млн евро, чтобы подменять заболевшего лидера. Движение в атаке «Барсы» не стало лучше, Коут с Усманом тянули игру на себя и не создавали химию в нападении.

Когда Франко Васкес замкнул прострел Корреа во вратарской, никто не удивился – андалусийцы смотрелись солиднее как команда. Сразу после перерыва «Рамон Санчес Писхуан» взревел второй раз. Эскудеро просочился в штрафную и пробил в плечо Тер Штегену, а набравший форму Муриэль от штанги вколотил в ближний угол.

Месси высадился на поле семь минут спустя после второго гола «Севильи», сразу создал момент для Коутиньо и увидел штангу Суареса. Винченцо Монтелла закрывал хозяев как мог, но кружева каталонцев становились все интенсивнее. «Барса» усилила напор на финише – сначала Ракитич с углового попал в штангу, потом Суарес с нового корнера замкнул навес, а Месси следом щелкнул на подборе в нижний угол.

2:2 – «Барселона» отскочила от первого поражения в сезоне. Спасибо, Лео.

Англия

Салах переломил «Кристал Пэлас»

Кариус уже на 12-й минуте напомнил, какие ущербные киперы у «Ливерпуля» – он врезался в экс-форварда «красных» Бентеке и упал мешком при пенальти Миливойевича. У гостей чаще старался Роберто Фирмино. Бразилец никогда в АПЛ не бил по воротам 6 раз за тайм, но в целом мерсисайдцы выглядели ужасно.

После перерыва оказалось, что «Кристал Пэлас» еще хуже «Ливерпуля». Команда Юргена Клоппа дважды провела примерно одну и ту же атаку, которая началась с кросса справа, продолжилась прострелом слева и завершилась голом из вратарской. На 49-й минуте с «Пэлас» так расправился Садио Мане, а ближе к финалу соперника казнил Мо Салах. 2:1 – волевая победа «Ливерпуля».

«МЮ» оперативно пристрелил «лебедей»

Жозе Моуринью улыбался уже к 20-й минуте. У «Манчестера» прошли две быстрые атаки – сначала Лукаку заколошматил 100-й мяч в АПЛ, а потом Алексис получил пас от Лингарда и впервые забил за «Юнайтед». Чилиец чуть не оформил дубль, но промазал мимо мяча в штрафной.

Коуч валлийцев Карвальял снял двух игроков в перерыве, выпустил новых и уже на 56-й минуте остался без замен (травму получил креативщик Слукас). Но внезапно «Суонси» заиграл только лучше – Де Хеа сделал дабл-сэйв к часу игры. «Лебеди» пошоркались у ворот «МЮ» еще, но так не внесли мяч в сетку. 2:0 – «Юнайтед» сделал матч благодаря двум ассистам Джесси Лингарда.

А еще:

«Манчестер Сити» в шаге от чемпионства

Лидеры АПЛ прибили никчемный «Эвертон» меньше чем за 40 минут. «Сити» впервые взорвался на отметке 4:00 – Сане с лета запулил в сетку с передачи Сильвы. Жезус на 12-й замкнул пас Де Брёйне, а моментальная контратака манкунианцев завершилась голом Стерлинга. Болази забил бильярдный гол, чтобы не было так обидно, но больше «ириски» к зубам не липли.

3:1 – «Ман Сити» владел мячом 82,3%, рекорд для выездной команды АПЛ. Гвардиола возьмет титул в чемпионате, если победит «Юнайтед» дома в следующем туре.

А еще в Англии:

Каспер Шмейхель потащил пенальти в матче с «Брайтоном» (2:0) и уже сравнялся с батей по отраженным пенкам. Причем младшенькому всего 31 год и у него 3 отраженных удара с точки из 14, а у Петера было 3 из 21.

«Вест Хэм» на фоне слухов о Смолове крупно выиграл у «Саутгемптона» – 3:0. Первый триумф после трех поражений подряд.

Италия

«Ювентус» победил «Милан» и сильнее оторвался от «Наполи»

Гаттузо по-особому настраивался на матч с Максом Аллегри, выдавившим его из «Милана». «Россонери» захватили мяч на первых минутах и пропустили удар от Игуаина, а затем внезапный дальний выстрел Дибалы – 1:0. Андре Силва не забил с пары метров после кросса Чалханоглу, а Бонуччи замкнул навес с углового и напоказ побежал к сектору гостей: вот его новая семья, а не эти в Турине. «Перед игрой решил, что не буду праздновать, но когда увидел, как меня принимают фанаты «Ювентуса», решил сделать это», – объяснил после игры Леонардо.

Миланцы не забили в турбомоменте с перекладиной Чалханоглу и ударом Сусо в ближний угол, оттого потеряли концентрацию и пропустили. Оба мяча пришли с фланга Дугласа Косты. Бразилец выполнил предголевые передачи: Хедира нашел высоким пасом пружинистые волосы Куадрадо, а затем сам Сами ударил в противоход Доннарумме.

3:1 – «Ювентус» победил и на четыре очка оторвался от Неаполя. «Милан» проигрывает в гонке за ЛЧ уже восемь баллов.

А еще в Италии:

«Наполи» вновь потерял очки – после вылета из Лиги Европы у второй команды Италии две победы в пяти матчах. Вот и сейчас ничья с «Сассуоло», причем спаслись «партенопеи» за 10 минут до конца через автогол Рожерио (не Сени) – 1:1.

Икарди сделал дубль в матче с «Вероной» к 49-й минуте, а «Интер» легко прибил соперника – 3:0. Мауро стал третьим игроком «нерадзурри», клавшим 24 гола в двух сезонах подряд, причем последний раз это случалось еще до смерти Сталина (в 1951-м).

«Лацио» расчленил бедный «Беневенто» – 6:2. Главный аутсайдер Европы вел в меньшинстве 2:1 и попал под горячих «орлов». Вновь забил Лукас Лейва, у него уже третий гол в трех матчах, хотя до этого он забивал только за «Ливерпуль» (возможно, тоже до смерти Сталина). Дубль исполнил Чиро Иммобиле – он первый после Креспо, кто положил за римлян 26 банок.

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«Рома» в трех последних очных матчах накидала «Болонье» 7 мячей, а теперь с трудом отскочила – 1:1, Джеко спас римлян на 76-й.

Германия

Левандовский с Рибери не заметили «Боруссию» в Der Klassiker

«Дортмунд» попал под самую свирепую «Баварию» в сезоне, но и сам сделал многое для пламенного разгрома. За полтайма защитники желто-черных оставили примерно миллион свободных зон, куда влетали мюнхенцы. Левандовский, Хамес и Мюллер подключили врагов к электрическому стулу и подали напряжение, которое лишь пощекотало гостей. На полную рубильник опустил Франк Рибери, ввинтившийся по лицевой к воротам и с покер-фейсом отдавший ассист на поляка, а затем красиво забивший сам.

«Бавария» уже откровенно развлекалась после перерыва, но шестой мяч закатила в самом конце. Мюллер пяткой пробросил в штрафную на Киммиха, Йозуа прострелил вдоль ворот, Левандовский подставил ногу для хет-трика. Роберт забил в два раза больше, чем второй в списке бомбардиров Бундеслиги. Ничего так не показывает слабость чемпионата как то, что это до сих пор Обамеянг, уехавший в Англию два месяца назад. 6:0 – «Бавария» растоптала «Боруссию» и хищно смотрит на «Севилью».

А еще в Германии:

Удивительно, что это не единственный счет 6:0 сегодня – «Хоффенхайм» тоже снял скальп с «Кёльна». Два клуба, с которыми работал Петер Штёгер в этом сезоне, крупно влетели в одном туре.

Триллер с пятью мячами выдали «Лейпциг» и «Ганновер». «РБ» повел в два гола к началу второго тайма, а с 71-й минуты команды забили трижды за 210 секунд. 3:2 – «Лейпциг» был крепче и отстает от «Боруссии» на два очка.

А еще во Франции:

«ПСЖ» прикончил «Монако» в финале Кубка Лиги – 3:0. Два мяча монегаски пустили за полтайма, причем пенальти и ассист организовал их бывший игрок Килиан Мбаппе. У гостей отобрали чистый гол Фалькао на 37-й минуте, они не собрались и пропустили еще на финише матча. «Париж» выиграл первый нормальный трофей в сезоне (Суперкубок не в счет), а Дани Алвес стал самым титулованным игроком в истории – 36 побед, это на одну больше, чем у Кенни Далглиша и Райана Гиггза.

Неймар вернется в Париж через 2-3 недели и, возможно, сыграет в финале Кубка Франции

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