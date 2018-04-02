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Алли не пустил «Челси» в ЛЧ, «Атлетико» приблизился к «Барселоне». Весь футбол воскресенья без шуток

Алли не пустил «Челси» в ЛЧ, «Атлетико» приблизился к «Барсе». Весь футбол воскресенья без шуток
Данил Тармасинов

1 час назад

День, когда «Арсенал» с трудом дожал предпоследнюю команду АПЛ.

Англия

Алли принес «шпорам» историческую победу на «Стэмфорд Бридж»

Деле Алли («Тоттенхэм»), Эден Азар («Челси»)

Первые полчаса «Тоттенхэм» уминал «Челси», но получал шлепки по ладошкам. «Шпоры» тупо набивали владение и не выжимали из него ничего – ни опасных ударов, ни передач внутрь, ни острых кроссов.

Зато «синие» услышали какой-то сигнал и побежали на убийство. Контратак становилось все больше, Алонсо с Мозесом возвращались в оборону все реже. На 30-й минуте Мората перевисел Санчеса, воткнул мяч мимо нервничавшего Льориса и забил головой седьмой гол (больше всех в АПЛ). Для гостей ничего не изменилось, они планомерно и без результата укатывали «Челси». Брюхо лондонцам вспорол Кристиан Эриксен. Он по такой же траектории выстрелил издали и от перекладины закинул в ворота Кабальеро.

Игра перевернулась после часа. Деле Алли за 4 минуты показал, как открываться за спины, обрабатывать мяч, класть из штрафной и разбираться с внезапными отскоками.

Результат – дубль и первая победа «шпор» на «Стэмфорд Бридж» за 28 лет. 1:3 – «Челси» отстает от топ-4 на 8 очков, у Конте осталось семь матчей в чемпионате, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов.

А еще:

«Арсенал» забил два пенальти и додавил «Сток»

Если гранды приберегают лидеров для Лиги чемпионов, то Венгер проводит ротацию перед игрой с ЦСКА в ЛЕ – в запасе остались, например, Чех и Мхитарян, а всего Арсен поменял семерых футболистов старта. Нулевая сыгранность мешала «Арсеналу» в нападении, а прессинг от «Стока» совсем растаптывал шансы у штрафной. На перерыв команды ушли с 12 ударами по воротам и одним в створ. 68% владения не убедили фанов на «Эмирейтс» – трибуны освистали уходящих в раздевалку «канониров».

У «Сток Сити» бодрее всего смотрелся Шачири, крутивший с углового в штанги и бивший издали. Но швейцарец ничего не сделал бы при обороне штрафной. После 75-й минуты на «гончаров» высыпались два пенальти и три мяча. Мартинс-Инди и Ндиайе неосторожно сыграли с форвардами, что привело к голам Обамеянга и Ляказетта, причем Оба уступил Алексу последний удар с точки и потому не сделал хет-трик. «Щедрые форварды – это редкость, но понимаешь, что это сделает команду лучше», – прокомментировал Венгер после матча. 3:0 – «Арсенал» победил предпоследнюю команду лиги.

Испания

«Атлетико» заборол «Депор» и приблизился к «Барсе»

Кевин Гамейро («Атлетико»), «Депортиво»

За пять дней до матча Marca писала, что у Симеоне осталось 14 здоровых и недисквалифицированных футболистов основы. К воскресенью их осталось 12 (из списка исчезли Гризманн и Врсалько), поэтому на фланг обороны вышел 19-летний Карлос Исаак, а запас наводнили янгстеры.

«Атлетико» пропустил два хороших шанса от экс-форварда «Арсенала» Лукаса Переса и понял, что надо идти вперед. После получаса игры Сауля завалили в штрафной, и Кевин Гамейро четко пробил с 11 метров. «Депортиво» навязал борьбу и повис на воротах Облака, но даже несыгранная защита «индейцев» работала слаженно. Из опасных моментов был незамкнутый Москерой навес с углового в пустые и удар Баккали в ближний угол.

В конце Симеоне выпустил Косту и Торреса, но не потому что нужно забивать еще, а просто больше было некого. Статистика шепчет, что ничья была близка (почти равное владение, число ударов в створ и голов), но на самом деле «Атлетико» победил очень уверенно.

1:0 – мадридцы победили, «Депортиво» при Кларенсе Зеедорфе еще ни разу не выиграл (5 поражений, 3 ничьи). «Атлетико» приблизился к «Барселоне» на расстояние девяти очков за восемь туров до финиша.

А еще:

  • В 15 домашних матчах «Атлетико» пропустил всего 4 мяча – это повторение испанского рекорда из 1988-го. Из 20 побед в чемпионате 11 раз «Мадрид» побеждал со счетом 1:0.

А еще в Испании:

Родриго («Валенсия»), Диего Рико («Леганес»)
  • «Валенсия» сыграла с «Леганесом» скучнейший матч, лишь один раз пробила в створ и победила – 1:0. Родриго забил в пятой игре подряд (включая сборные, открыв счет в Германии), «лос че» уже не отдадут четвертое место в Примере.
  • «Вильярреал» неожиданно разложился перед главным аутсайдером Ла Лиги. 1:0 – «Малага» победила впервые с 10 декабря, «субмарина» плюнула в створ соперника лишь раз. Денис Черышев не попадал в заявку до перерыва на сборные, съездил в Россию, прошел сборы с Черчесовым, не сыграл там, вернулся и опять не попал даже в запас «Вильярреала».
  • В пяти матчах Примеры команды забили всего три мяча, два из них с пенальти. Смешная шутка, Испания, у тебя тоже вся спина белая.

А еще в Германии:

  • «Вердер» победил «Айнтрахт», причем победным мячом стал автогол. Янузович навесил в штрафную, Абрахам подбил кросс в воздух, голкипер Градецки не поймал мяч в воздухе и опустил его за шиворот – 2:1.

А еще во Франции:

  • Мемфис Депай затащил для «Лиона» второй матч Лиги 1 подряд. Сначала прикончил «Марсель», а теперь дублем распял «Тулузу» – 2:0. У голландца 12+6 в этом сезоне.
  • Марио Балотелли протрепался, что по таланту идет сразу за Роналду и Месси, наравне с Неймаром и Гризманном, но пока не забивает даже «Труа». У «Ниццы» полыхает другой герой – Алассан Плеа забил 4 «Генгаму», отдал ассист в матче с «ПСЖ» и сжег дублем 18-ю команду Франции – 2:0.

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