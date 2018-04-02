Алли не пустил «Челси» в ЛЧ, «Атлетико» приблизился к «Барселоне». Весь футбол воскресенья без шуток

Англия

Алли принес «шпорам» историческую победу на «Стэмфорд Бридж»

Первые полчаса «Тоттенхэм» уминал «Челси», но получал шлепки по ладошкам. «Шпоры» тупо набивали владение и не выжимали из него ничего – ни опасных ударов, ни передач внутрь, ни острых кроссов.

Зато «синие» услышали какой-то сигнал и побежали на убийство. Контратак становилось все больше, Алонсо с Мозесом возвращались в оборону все реже. На 30-й минуте Мората перевисел Санчеса, воткнул мяч мимо нервничавшего Льориса и забил головой седьмой гол (больше всех в АПЛ). Для гостей ничего не изменилось, они планомерно и без результата укатывали «Челси». Брюхо лондонцам вспорол Кристиан Эриксен. Он по такой же траектории выстрелил издали и от перекладины закинул в ворота Кабальеро.

Игра перевернулась после часа. Деле Алли за 4 минуты показал, как открываться за спины, обрабатывать мяч, класть из штрафной и разбираться с внезапными отскоками.

Результат – дубль и первая победа «шпор» на «Стэмфорд Бридж» за 28 лет. 1:3 – «Челси» отстает от топ-4 на 8 очков, у Конте осталось семь матчей в чемпионате, чтобы зацепиться за Лигу чемпионов.

А еще:

«Арсенал» забил два пенальти и додавил «Сток»

Если гранды приберегают лидеров для Лиги чемпионов, то Венгер проводит ротацию перед игрой с ЦСКА в ЛЕ – в запасе остались, например, Чех и Мхитарян, а всего Арсен поменял семерых футболистов старта. Нулевая сыгранность мешала «Арсеналу» в нападении, а прессинг от «Стока» совсем растаптывал шансы у штрафной. На перерыв команды ушли с 12 ударами по воротам и одним в створ. 68% владения не убедили фанов на «Эмирейтс» – трибуны освистали уходящих в раздевалку «канониров».

У «Сток Сити» бодрее всего смотрелся Шачири, крутивший с углового в штанги и бивший издали. Но швейцарец ничего не сделал бы при обороне штрафной. После 75-й минуты на «гончаров» высыпались два пенальти и три мяча. Мартинс-Инди и Ндиайе неосторожно сыграли с форвардами, что привело к голам Обамеянга и Ляказетта, причем Оба уступил Алексу последний удар с точки и потому не сделал хет-трик. «Щедрые форварды – это редкость, но понимаешь, что это сделает команду лучше», – прокомментировал Венгер после матча. 3:0 – «Арсенал» победил предпоследнюю команду лиги.

Испания

«Атлетико» заборол «Депор» и приблизился к «Барсе»

За пять дней до матча Marca писала, что у Симеоне осталось 14 здоровых и недисквалифицированных футболистов основы. К воскресенью их осталось 12 (из списка исчезли Гризманн и Врсалько), поэтому на фланг обороны вышел 19-летний Карлос Исаак, а запас наводнили янгстеры.

«Атлетико» пропустил два хороших шанса от экс-форварда «Арсенала» Лукаса Переса и понял, что надо идти вперед. После получаса игры Сауля завалили в штрафной, и Кевин Гамейро четко пробил с 11 метров. «Депортиво» навязал борьбу и повис на воротах Облака, но даже несыгранная защита «индейцев» работала слаженно. Из опасных моментов был незамкнутый Москерой навес с углового в пустые и удар Баккали в ближний угол.

В конце Симеоне выпустил Косту и Торреса, но не потому что нужно забивать еще, а просто больше было некого. Статистика шепчет, что ничья была близка (почти равное владение, число ударов в створ и голов), но на самом деле «Атлетико» победил очень уверенно.

1:0 – мадридцы победили, «Депортиво» при Кларенсе Зеедорфе еще ни разу не выиграл (5 поражений, 3 ничьи). «Атлетико» приблизился к «Барселоне» на расстояние девяти очков за восемь туров до финиша.

А еще:

В 15 домашних матчах «Атлетико» пропустил всего 4 мяча – это повторение испанского рекорда из 1988-го. Из 20 побед в чемпионате 11 раз «Мадрид» побеждал со счетом 1:0.

А еще в Испании:

«Валенсия» сыграла с «Леганесом» скучнейший матч, лишь один раз пробила в створ и победила – 1:0. Родриго забил в пятой игре подряд (включая сборные, открыв счет в Германии), «лос че» уже не отдадут четвертое место в Примере.

«Вильярреал» неожиданно разложился перед главным аутсайдером Ла Лиги. 1:0 – «Малага» победила впервые с 10 декабря, «субмарина» плюнула в створ соперника лишь раз. Денис Черышев не попадал в заявку до перерыва на сборные, съездил в Россию, прошел сборы с Черчесовым, не сыграл там, вернулся и опять не попал даже в запас «Вильярреала».

В пяти матчах Примеры команды забили всего три мяча, два из них с пенальти. Смешная шутка, Испания, у тебя тоже вся спина белая.

А еще в Германии:

«Вердер» победил «Айнтрахт», причем победным мячом стал автогол. Янузович навесил в штрафную, Абрахам подбил кросс в воздух, голкипер Градецки не поймал мяч в воздухе и опустил его за шиворот – 2:1.

А еще во Франции:

Мемфис Депай затащил для «Лиона» второй матч Лиги 1 подряд. Сначала прикончил «Марсель», а теперь дублем распял «Тулузу» – 2:0. У голландца 12+6 в этом сезоне.

Марио Балотелли протрепался, что по таланту идет сразу за Роналду и Месси, наравне с Неймаром и Гризманном, но пока не забивает даже «Труа». У «Ниццы» полыхает другой герой – Алассан Плеа забил 4 «Генгаму», отдал ассист в матче с «ПСЖ» и сжег дублем 18-ю команду Франции – 2:0.

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