Реконструкцией ТЦ «Зимняя вишня» руководил бывший футболист «Анжи», «Томи» и «Шинника»

Бывший профессиональный футболист Вячеслав Вишневский работал гендиректором фабрики, на месте которой открыли кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня».

Как сообщает «Медуза», в 2004 году Вишневский открыл в Томске сауну «Зимняя вишня». Через 5 лет он стал гендиректором «Кемеровского кондитерского комбината» и возглавил работы по реконструкции бывшей фабрики, которую преобразовали в торговый центр. Вишневский отремонтировал склад какао-бобов и открыл на его месте еще одну сауну «Зимняя вишня», ставшую частью одноименного ТЦ.

Пожар в «Зимней вишне» унес жизни 64 человек.

«Вишня» – прозвище Вишневского, которое он получил от партнеров по командам и болельщиков.

Полный список клубов, за которые выступал Вишневский: «Томь», «Уралмаш», красноярский «Металлург», «Уралан», «Балтика», «Волгарь-Газпром», «Сатурн», «Анжи», «Орел», «Шинник», «Таврия», «Янтарь-Томск», «Томск».

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Фото: kazanfirst.ru