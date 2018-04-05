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Globo Esporte: Катар, Китай, Япония, США и Мексика примут участие в Копа Америка-2019

Globo Esporte: Катар, Китай, Япония, США и Мексика примут участие в Копа Америка-2019
Eurosport

1 час назад

Кубок Америки расширяет географию.

В Кубке Америки, который пройдет в 2019 году в Бразилии, примут участие 16 сборных.

Помимо представляющих южноамериканский регион, стран в турнире будут участвовать шесть приглашенных сборных: хозяйка ЧМ-2022 Катар, Китай, Япония, США, Мексика и еще одна страна, которая будет определена позднее, сообщает GloboEsporte.com.

  • В Копа Америка-2016, приуроченном к столетию турнира, участвовали 10 сборных зоны КОНМЕБОЛ (Южная Америка) 6 сборных из зоны КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка).
  • Действующим победителем турнира является сборная Чили.

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