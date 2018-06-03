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Улетная бисиклета мальца из затерянных джунглей, которую едва ли повторят Бэйл или Роналду

Улетная бисиклета мальца из затерянных джунглей, которую едва ли повторят Бэйл или Роналду
Eurosport

03/06/2018 в 23:10

Не пытайтесь повторить в чистой форме.

В сети появилось видео игры в футбол мальчишек в одной из тропических стран. Несмотря на то, что матч проходил в огромной луже, состояние «поля» не помешало сотворить небольшой шедевр.

Один из пацанов получил передачу верхом и, находясь по голень в воде, пробил через себя в девятку ворот, после чего плюхнулся в грузную воду.

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