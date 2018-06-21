Чемпионат мира в Катаре – провал. ФИФА зря не выбрала Японию

Чемпионат мира-2022 в Катаре – худшее решение ФИФА за последние годы. Развитие футбола в странах, где этот вид спорта не самый популярный – здравая идея, но они должны быть готовы к футбольной эволюции. Катар уже провалился хотя бы потому, что жертвы, которые понесла страна с Ближнего Востока, совершенно не стоят того.

Хозяин ЧМ-2022 устроил совершенно безобидную акцию и объявил о вакансиях, нужных для строительства стадионов. На подобные объявления клевали люди из бедных государств и моментально летели в Доху, чтобы подписать контракт. Ехавшим обещали приятные условия для проживания, солидные деньги и высокие должности. Но на практике почти у всех новоиспеченных работников отнимали паспорта, урезали зарплату минимум на четверть и опрокидывали с жильем. Катар набирал исключительно строителей, а написанные во флаерах «архитекторы», «инженеры» и «логисты» вставлены для красоты. Единственное, с чем не обманули – с рабочим временем.

Для того, чтобы прокормить семью в Непале, люди соглашались на работу, несмотря на развод. При приеме на должность они получали каску и все. После они шли на стройку, работали, в чем приехали, а потом разбирались с проблемами сами. В итоги люди селились в бараках и весь день вкалывали на стройке с серьезной угрозой жизни.

В Катаре во время возведения стадионов погибло уже более 1200 человек, при этом информацию об умерших разглашают только Индия и Непал. Главная причина – низкий уровень мер безопасности и некачественное оборудование. Работники срываются со строительных платформ или получают арматурой по голове.

Строители работают без выходных под плавящую жару, из-за чего у некоторых наблюдается хроническая усталость, кто-то валится без сил от тепловых ударов. Все претензии правительство Катара игнорирует, а статистику о погибших людях скрывает.

Смерти людей происходят только ради имиджа страны – для некоторых даже неродной. На стадионах пару раз поиграют, после чего их реконструируют под что-нибудь более нужное. Гендир оргкомитета ЧМ-2022 Хасан Аль-Тавади даже не скрывает: «Ряд арен вообще перестанут быть стадионами. Все кресла будут удалены, а территория будет использоваться регионом для своих целей – будь то коммерческие проекты, офисы, жилые и развлекательные комплексы. Как минимум три стадиона после чемпионата мира перестанут ими быть».

Но на этом проблемы страны с Ближнего Востока не заканчиваются. В Катаре невероятно жарко, поэтому турнир, скорее всего, будет проводиться с 21 ноября по 18 декабря, из-за чего привычный график европейского футбола пойдет под откос. Чтобы уговорить клубы, Катар предложил один миллиард евро в качестве компенсации для ФИФА. Сомневаюсь, что европейские топы заработают на этом – скорее, лишь потеряют потенциальные деньги с телетрансляций и билетов.

У ФИФА была возможность исправить ситуацию и провести ЧМ-2022 в Японии, которая неоднократно заявляла о готовности: «В Японии уже есть необходимое количество стадионов, соответствующих требованиям чемпионата мира. Если ФИФА будет искать альтернативу, то мы всегда готовы прийти на помощь».

Страна восходящего солнца принимала ЧМ-2002 вместе с Южной Кореей, но уже давно созрела для самостоятельного проведения. Еще с того турнира остались незатхлые и до сих пор технологичные стадионы, на которых играются матчи японской лиги. Они бы наверняка дополнились ультрановыми аренами, которые отличались бы от чаш Катара меньшей ценой.

Когда японцы подавали заявку на ЧМ-2022, то пообещали о разработке проекта «Universal Fan Fest»: показ матча с помощью голографического 3D-изображения. На играх ЧМ были бы расставлены 200 камер с охватом в 360 градусов. Картинка бы транслировалась на экраны крупных мировых стадионов, которые бы проецировали голограмму на поле. Поэтому матч чемпионата мира мог бы посетить любой болельщик, но ФИФА как обычно сделала выбор в пользу больших денег.

Глядя на развитие Японии, веришь в то, что к 2022 году все проекты реализуются. Только жаль, что это никому не нужно.

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