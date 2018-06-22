Шачири вышел против Сербии в бутсе с флагом Косово, а потом с Джакой показал орла

В составе сборной Швейцарии играют несколько игроков албанского и косоварского происхождения, поэтому на матч с Сербией футболисты придумали несколько заготовок.

На пятке правой бутсы полузащитника Джердана Шачири изображен флаг Косово. Журналист Василий Конов сообщил, что Шачири сыграл второй матч на турнире в этой паре бутс, и если бы он нарушил регламент по экипировке, его бы не допустили до выхода на поле.

Другой игрок центра поля Гранит Джака после первого забитого гола показал руками жест, напоминающий птицу. Возможно, это отсылка к главному символу Албании – орлу. Он же с Джерданом повторил жест после победного мяча.

Будут ли применены санкции к игрокам сборной Швейцарии, неизвестно.

Шачири переехал из Албании в годовалом возрасте.

Джака родился в швейцарском Базеле.

В третьем туре сборная Швейцарии сыграет с Коста-Рикой. Фаворит очевиден, победитель – нет.

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