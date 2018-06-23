twitter

Иранка на матче ЧМ, увидев которую ты захочешь навсегда запретить хиджабы

Иранка на матче ЧМ, увидев которую ты захочешь навсегда запретить хиджабы
Eurosport

1 час назад

Безумно красива.

Несколько дней назад власти Ирана впервые за 40 лет разрешили иранским женщинам смотреть матч на стадионах. В России же иранки спокойно находятся на трибунах во время ЧМ-2018 без хиджабов.

В сети появилось фото великолепной иранской девушки, которая посетила одну из игр турнира. Примечательно, что на паспорт болельщика она сфотографировалась с практически полностью покрытой головой.

  • Сборная Ирана имеет 3 очка после двух матчей ЧМ и продолжает борьбу за выход в плей-офф.
  • Чтобы выйти из группы, иранцам нужно обыграть в третьем туре сборную Португалии.

Подписывайся на наш канал в телеграме

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Ставки дня. Шведы обломают немцев, Тунис упрется против Бельгии

01:20
Популярные видео
«Кто станет лучшим бомбардиром? Дзюбиньо!» Фаны – о Криштиану, Дзюбе и сопернике России в финале
8 107 просмотров15 ч
Ставки дня. Бразильцы казнят Наваса, исландская анаконда проглотит Нигерию
1 976 просмотров21/06 в 17:47
А еще вам может понравиться