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Няшный кенгуру выпрыгнул на поле во время матча женских команд в Австралии и улегся перед воротами

Няшный кенгуру выпрыгнул на поле во время матча женских команд в Австралии и улегся перед воротами
Eurosport

55 мин. назад

Верх пофигизма.

Матч женского чемпионата Австралии «Белконнен Юнайтед» – «Канберра» чуть не был сорван из-за вторжения кенгуру. Животное появилось возле трибун в конце первого тайма, а в перерыве выскочило на опустевшее поле и улеглось возле ворот.

Работники стадиона попытались запугать кенгуру мячами, но тот оказался слишком суров.

Перед возвращением команд на поле работникам удалось выдворить сумчатое за пределы стадионы, но в начале второго тайма оно вернулась. В итоге зверя пришлось гонять по всему полю на машине.

  • «Белконнен Юнайтед» победил со счетом 2:0

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