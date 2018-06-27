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Диего Марадона: «Я не был в больнице. Во время матча с Нигерией у меня сильно заболела шея»
По верной дорожке идешь, Диего.
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона опроверг информацию о госпитализации в больницу.
«Сообщаю, что со мной все в порядке. Сейчас я не в больнице и не был там. Во время матча с Нигерией у меня сильно заболела шея, и я перенес декомпенсацию. Врач осмотрел меня и порекомендовал вернуться домой до начала второго тайма, но я остался, потому что это был решающий матч. Как я мог уйти, когда все было на кону? Целую всех, спасибо за поддержку», – написал Марадона в фейсбуке.
- Марадона бурно переживал решающую игру сборной и покинул трибуны лишь с помощью сопровождающих.
- Аргентина в заключительном туре дожала Нигерию со счетом 2:1 и с вышла из группы со второго места.
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