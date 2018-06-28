«Все вокруг Лео должно создавать ему комфорт». Месси – лучший игрок третьего тура ЧМ-2018

До игры

Перед матчем Аргентина – Хорватия 30-летний бухгалтер из Индии Дину Алекс уверял коллег в том, что Лео Месси непременно пробьет Даниела Субашича, и «альбиселесте» победит балканскую команду. Прогноз не сработал: южноамериканцы позорно проиграли 0:3. Вскоре Алекса нашли мертвым в реке – шок от поражения был слишком серьезным.

Хорваты издевательски раскатали аргентинцев и открыли портал в ад для Месси. Капитан сборной стал главной мишенью критиков и причиной безумств со стороны болельщиков. Укоряли всем: забраковал Мауро Икарди, ходил пешком по полю, съел семь тренеров, довел человека до самоубийства. Учитывая успешные выступления Криштиану Роналду, давление на Лионеля выросло до предела.

Лионель МессиGetty Images

Месси не просто не тащил, он проваливался в самые ответственные моменты. Незабитый пенальти в ворота исландцев и молчание в игре с хорватами – прекрасные зацепки для хейтеров. 180 неубедительных минут на ЧМ превратили Лео из инопланетного повелителя в наземного неудачника, который повис на грани.

Действия на поле

В игре с Нигерией каждый аргентинец мог взорваться от перенапряжения, но капитан нашел в себе сталь и показал класс. Проникающий пас на Гонсало Игуаина, с которого бы легко забил Икарди, удар со штрафного в штангу и гол после техничного приема мяча – царствование Месси в первом тайме было абсолютным.

Во второй половине матча Лионель не создал слишком много опасных моментов, но сделал более важную вещь – объединил партнеров. С каждым матчем мир убеждается, что у сборной Аргентины от тренера только название, биография и татуировки, поэтому в самый важный момент зарешал капитан.

Лионель Месси, Маркос РохоGetty Images

Перед выходом на второй тайм Лео собрал товарищей по команде в подтрибунке и сыграл в мотиватора. Как позже признался Маркос Рохо, Месси всем напомнил, что игра с Нигерией – матч жизни и смерти. Лидер наконец-то выполнил главные функции, и это сработало: аргентинцы спаслись от вылета за четыре минуты до конца основного времени.

Слова

Хорхе Сампаоли так обрадовался отскоку, что чуть не признался в любви Лионелю: «Когда Месси меня обнял, я был счастлив. Когда у тренера есть Месси, тренер знает, что все, что находится вокруг Лео, должно ему создавать комфорт. Иначе у нас есть лучший игрок в мире, но ничего не выходит».

Лионель Месси, Хорхе СампаолиGetty Images

В 1/8 финала Аргентина встретится с французами, и Стив Манданда уже знает, что главная опасность будет исходить от Месси: «Аргентинцы прошли тяжелый путь, но все-таки они в плей-офф. Это сильная команда, против которой всегда сложно играть. Тем более, мы все знаем, что у них есть игрок, способный на все».

Отметивший 50-летие Паоло Мальдини посмотрел игру Аргентина – Нигерия и в очередной раз убедился, что круче Лео никого нет: «Если бы мне пришлось выбирать между Месси и Роналду, колебаний бы не возникло. Лионель добился таких высот, о которых сложно мечтать».

Что сказал сам Месси

Кто еще был крут

В третьем круге делали разницу и другие ребята:

Милан Бадель – гол и ассист в матче Исландия – Хорватия.

Хёну Чо – шесть сейвов в матче Южная Корея – Германия.

Филипе Коутиньо – ассист в матче Сербия – Бразилия.

Милан БадельGetty Images

Поставь на лучшего бомбардира турнира

Месси прервал голевое молчание, проклятье снято. В плей-офф капитан аргентинской сборной должен реабилитироваться за два сухих перфоманса на групповой стадии и подобраться к главным страйкерам турнира. До Харри Кейна далековато, но поставить на Месси всегда целесообразно – Лео заядлый коллекционер «Золотых бутс».

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