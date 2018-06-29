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Харри Реднапп: «Сборная России по уровню находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом»

Реднапп: «Сборная России по уровню находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом»
Eurosport

2 ч. назадОбновлено 1 час назад

Неплохой наброс.

Английский тренер Харри Реднапп сравнил сборную России с британскими командами.

«Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом. Как «Уотфорд». Хотя Россия точно лучше «Уотфорда», – сказал Реднапп в интервью «Спорт-Экспрессу».

  • Россия в 1/8 финала сыграет с Испанией. Удивят ли старика Харри?
  • Матч состоится 1 июля на стадионе «Лужники».
  • На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.

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