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Харри Реднапп: «Сборная России по уровню находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом»
Неплохой наброс.
Английский тренер Харри Реднапп сравнил сборную России с британскими командами.
«Россия? Предполагаю, что она находилась бы где-то между АПЛ и Чемпионшипом. Как «Уотфорд». Хотя Россия точно лучше «Уотфорда», – сказал Реднапп в интервью «Спорт-Экспрессу».
- Россия в 1/8 финала сыграет с Испанией. Удивят ли старика Харри?
- Матч состоится 1 июля на стадионе «Лужники».
- На том же стадионе пройдет и финал ЧМ 15 июля.
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