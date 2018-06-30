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Легенда «МЮ» Дэвид Бекхэм, Элтон Джон и другие звезды создали для adidas ЛГБТ-кроссовки
Можешь заполучить на eBay на первой неделе июля.
Легенда английского футбола Дэвид Бекхэм и другие звезды получили особое задание от adidas. Им было предложено превратить adidas Samba в особые кроссовки в поддержку ЛГБТ-сообщества.
В креативности ребятам не откажешь. Кто-то превратил кроссовки в сандалии:
У кого-то хватило гениальности на ролики:
Известный музыкант и композитор Элтон Джон даже оставил собственное имя:
Имеются и такие варианты:
Приобрести необычные кроссовки можно будет на eBay в первых числах июля, передает Forbes.
- Июнь традиционно считается месяцем ЛГБТ-гордости.
- Бекхэм выступал за «МЮ», «Реал», «Милан», «ПСЖ» и «Лос-Анджелес Гэлакси».
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