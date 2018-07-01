Ненавидеть Германию из-за войны — глупый шовинизм. Не делайте так

Сказать пошлую глупость и вызвать резонанс во время главного события четырехлетия очень легко. Не то чтобы слова липецкого губернатора очень сильно сказались на уважении иностранцев к России, но точно не сделали отношение лучше.

Даже если он их не говорил (в медиа Олег Королев оправдывался, что его взломали), то об этом точно подумал кто-то другой. Связывать современную Германию со страной, которая развязывала мировые войны и несла ужас на территорию Европы, давно стало национальной забавой некоторых жителей России.

Бывает так.

Так.

И даже вот так.

Нелюбовь к историческим наследникам нацистского режима и бывшим злейшим врагам политиканов – патология. Среди русских еще есть те, кто почему-то свято верит во всемирный заговор и ищет исторические параллели, где этого точно делать не стоит. Не любить Бундесманшафт нормально. Ненавидеть и желать ей провала – тоже, но связывать поражения футбольной сборной Германии на чемпионате мира в России и поступки лидеров страны, которая не существует на политической карте уже больше 70 лет – абсурд.

Если предвзятое отношение к Западу со стороны старшего поколения жителей России, которое захватило еще времена СССР, легко объяснимо первозданной пропагандой, то молодое попадает под новую политическую волну. Иначе как объяснить демонизацию американской сборной по баскетболу в «Движении вверх» или Канады в «Легенде №17»? Едва ли заокеанские спортсмены делали все, чтобы насильно травмировать игроков сборной СССР и выиграть через черный ход.

Иностранцы ломают представление о России вот уже две недели, а кто-то упорно портит образ развитой страны устаревшими стереотипами.

Шаблонное мышление в отношении других стран можно и нужно менять, что успешно демонстрируют англичане, американцы, японцы и те же немцы. Они высказываются о России так, что даже задумываешься, а о нашей ли стране вообще речь. Оказывается, что да, и никакая политика не мешает жителям санкционных стран респектовать одной шестой части суши.

Поиск связей с прошлым точно ведет в никуда или, что хуже, к помешательству. Поль Погба и Антуан Гризманн связаны с Наполеоном, который нападал на Россию, игроки сборной Японии – с императором Мэйдзи, конфликтовавшим с ней же, но шуточки про неудачную землю и провалы на территории России летят только в адрес сборной Германии. Нойер, Кроос и Киммих не потомки Гитлера и вообще не ужасные люди, они просто хорошие футболисты и никак не связаны со страшнейшим человеком прошлого тысячелетия.

Политика и футбол всегда будет взаимосвязаны, пример Джаки и Шачири подтвердил это в очередной раз, но хейтить сборные и игроков из-за их национальной принадлежности – признак жестокого шовинизма и умственной ограниченности. Приравнивать футболистов сборной Германии нового тысячелетия к вандалам и варварам из прошлого стыдно.

Чемпионат мира в России проходит без эксцессов, и это удивляет. За две недели до его окончания хочется, чтобы иностранцы уехали из страны все-таки со светлыми воспоминаниями.

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