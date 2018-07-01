Черчесов убил игру, а потом Испанию. Спасибо отвратным товарнякам

Центр Петербурга, забытая винотека с висящим в углу телевизором, 120 минут нудятины, серия пенальти, два сэйва Игоря, а потом – счастье. Сумасшедшие ощущения: вываливаешься на улицу, а там все гудят, обнимаются, улыбаются и орут.

После Аравии это смотрелось искусственно – Россия разнесла откровенных овощей, поэтому победу праздновали, скорее, с облегчением. После Египта – в разы бодрее: опять не самый драматичный матч, не самый топовый соперник, но оформлен важнейший выход из группы. Уже не стыдно, уже вошли в историю, уже лучший результат в истории страны – можно и поплясать с флагом.

Вышвыривание Испании с чемпионата мира – категорически другая история. Россию пугали смертоносным владением, гениальным Иско, джокером Иньестой (наш джокер – Ерохин), зверским Рамосом и мегакреативным Асенсио, но «Фурия» не создала вообще ничего реально опасного. Были какие-то ударчики с полукруга штрафной, стандарты под гигантским углом, прерванные пасы, а моментов – ноль: набиралась только статистика передач и владения.

Россия, правда, тоже ничего не придумала, но кого это волнует? Сейчас надо восхищаться, брататься, отмечать и забывать, что завтра понедельник. А самое главное – выдать респект Станиславу Черчесову, самому упрямому тренеру в истории сборной России. И еще один респект – для его штаба.

Вы спрашивали, зачем Черчесов катал эти бесцветные контрольные матчи, которые вообще не стоило ни смотреть, ни транслировать? Выбив испанцев, коуч ответил всем хейтрам: товарняки требовались, чтобы научиться профессионально убивать игру, если попадешь на того, кто быстрее, сильнее и техничнее. Серьезно – Игнашевич, Кудряшов, Кутепов и Гранат в обороне. Сорри, такую защиту должны были растерзать. Но парни на страсти и опыте (здесь – браво Сергею) замуровали штрафную и просто никого туда не пустили.

Россия – ИспанияGetty Images

Парадокс: в отличие от России – Голландии, матч с Испанией будет невозможно пересматривать из-за его феерического уныния, но надо признать – такие 120 минут плюс пенальти стоили того, чтобы два года терпеть, как сборная страдает в товарняках.

Сейчас пора выдохнуть и зафиксировать: Черчесов – уже герой, сборная – уже красавцы. Но теперь хочется так же отсидеться возле штрафной до финала, а там тоже грохнуть кого-нибудь мощного.

Главное, чтобы хватило сил.

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