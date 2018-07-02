Eurosport
Фанатки из России, Бразилии и еще 11 девушек, которые без ума от ЧМ
А мы без ума от них.
Болельщицы из России перед битвой с Испанией
Болельщица сборной Хорватии с большим флагом
Болельщица сборной Мексики, которая не добралась до России
Болельщица сборной России верила в успех
Болельщица сборной Бразилии переживает за своих у бассейна
Болельщица, возможно, сборной России кокетничает с камерой
Болельщица сборной Аргентины надеялась на Месси
Болельщица сборной Испании не ожидала от Акинфеева подставы
Болельщица сборной Бразилии представляет, что перед ней Неймар
Болельщица сборной России вовсю поддерживает команду
Еще одна болельщица России скрывает глаза под очками
Подружки-фанатки сборной Хорватии наболели на четвертьфинал
Болельщица сборной Польши уже отправилась домой
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