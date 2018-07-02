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Фанатки из России, Бразилии и еще 11 девушек, которые без ума от ЧМ

Фанатки из России, Бразилии и еще 11 девушек, которые без ума от ЧМ
Евгений Коростелев

5 ч. назадОбновлено 1 час назад

А мы без ума от них.

Болельщицы из России перед битвой с Испанией

Болельщица сборной Хорватии с большим флагом

Болельщица сборной Мексики, которая не добралась до России

Болельщица сборной России верила в успех

Болельщица сборной Бразилии переживает за своих у бассейна

Болельщица, возможно, сборной России кокетничает с камерой

Болельщица сборной Аргентины надеялась на Месси

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