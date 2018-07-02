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Чичарито перед матчем с Бразилией радикально сменил имидж и реинкарнировался в Эминема
Мощно.
Нападающий сборной Мексики Хавьер Эрнандес перед матчем 1/8 финала ЧМ-2018 против Бразилии предстал в новом образе.
Чичарито радикально осветлил волосы и стал подозрительно похож на рэп-исполнителя Эминема.
- Эрнандес забил победный гол Южной Корее и сделал ассист в матче с Германией.
- Матч Мексики и Бразилии пройдет 2 июля. Игра состоится в Самаре.
- Победитель пары сыграет в четвертьфинале с Бельгией или Японией.
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