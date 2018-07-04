Бывший судья, работавший на матчах Лиги чемпионов, стал главным тренером клуба Серии С «Тернана»

Бывший арбитр Паоло Тальявенто, который работал на матчах Лиги чемпионов и Серии А, стал главным тренером клуба третьего итальянского дивизиона «Тернана».

45-летний судья родился в городе Терни, где базируется клуб, и недавно закончил карьеру рефери после 14 лет, проведенных в высшем итальянском эшелоне. «Паоло всегда был глубоким знатоком итальянского и европейского футбола. Он сразу же наладил хорошие отношения с президентом клуба Стефано Рануччи, с которым сразу же обменялся мнением и оценкой состояния клуба», – сообщает сайт «Тернаны».

Тальявенто отсудил 28 матчей в Лиге чемпионов и 32 в Лиге Европы.

«Тернана» вылетела в сезоне-2017/18 из Серии B, одержав всего 7 побед в 42 играх.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube