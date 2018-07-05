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«Реал» объявил о переходе защитника «Реал Сосьедад» Альваро Одриосолы
Правый защитник пошел на повышение.
Защитник «Реал Сосьедад» Альваро Одриосола перешел в «Реал». «Мадрид» подписал с игроком шестилетнее соглашение.
Ранее испанские медиа сообщали, что за Одриосолу «Реал» заплатит 40 миллионов евро.
- Одриосола – воспитанник «Сосьедада», за главную команду он начал играть в 2017 году.
- В Примере-2017/18 он провел 35 матчей, в которых сделал 4 голевые передачи.
- 22-летний Альваро вошел в заявку сборной Испании на ЧМ, но не сыграл на турнире ни минуты.
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