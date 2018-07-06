«Вариантов для спасения детей все меньше». Футбольная команда не может выйти из затопленной пещеры

12 игроков юниорской футбольной команды из Таиланда оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за внезапного наводнения. Вместе с ними из пещеры не может выбраться их тренер.

Пропавшую команду нашли через 10 дней после исчезновения, но операция по спасению футболистов и тренера еще не завершена.

«Из-за большого количества людей в пещере, которые выполняют работы по откачиванию воды и готовятся вывести заблокированных людей на поверхность, в пещере падает процент кислорода и повышается уровень углекислого газа. Вариантов для спасения детей все меньше», – сказал капитан ВМС Таиланда в эфире телеканала Thai PBS.

«Учитель школы, куда ходила половина мальчиков из команды, сообщил нам, что ребята найдены живыми, но они очень ослабли. Сейчас трудность заключается в том, чтобы вывести их наружу, так как они находятся под землей внутри этого огромного пещерного комплекса», – отметила корреспондент Sky News Лиза Холланд.

Возраст игроков юниорской команды – от 11 до 16 лет, возраст тренера – 25 лет.

Команда зашла в пещеру 23 июня после тренировки, но не смогла выбраться оттуда из-за сильного ливня, затопившего выходы.

Один из дайверов погиб при попытке спасти ребят и тренера.

(Фото: sky.com )

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