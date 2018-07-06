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«Вариантов для спасения детей все меньше». Футбольная команда не может выйти из затопленной пещеры

«Вариантов для спасения детей все меньше». Футбольная команда не может выйти из затопленной пещеры
Eurosport

58 мин. назад

Кошмар продолжается.

12 игроков юниорской футбольной команды из Таиланда оказались заблокированы в пещере Тхам Луанг из-за внезапного наводнения. Вместе с ними из пещеры не может выбраться их тренер.

Пропавшую команду нашли через 10 дней после исчезновения, но операция по спасению футболистов и тренера еще не завершена.

«Из-за большого количества людей в пещере, которые выполняют работы по откачиванию воды и готовятся вывести заблокированных людей на поверхность, в пещере падает процент кислорода и повышается уровень углекислого газа. Вариантов для спасения детей все меньше», – сказал капитан ВМС Таиланда в эфире телеканала Thai PBS.

«Учитель школы, куда ходила половина мальчиков из команды, сообщил нам, что ребята найдены живыми, но они очень ослабли. Сейчас трудность заключается в том, чтобы вывести их наружу, так как они находятся под землей внутри этого огромного пещерного комплекса», – отметила корреспондент Sky News Лиза Холланд.

  • Возраст игроков юниорской команды – от 11 до 16 лет, возраст тренера – 25 лет.
  • Команда зашла в пещеру 23 июня после тренировки, но не смогла выбраться оттуда из-за сильного ливня, затопившего выходы.
  • Один из дайверов погиб при попытке спасти ребят и тренера.

(Фото: sky.com )

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