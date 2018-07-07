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Илон Маск поможет спасти футбольную команду, застрявшую в пещере из-за сезона дождей

Маск поможет спасти футбольную команду, застрявшую в пещере из-за сезона дождей
Eurosport

59 мин. назадОбновлено 46 мин. назад

Кто, если не он?

Канадско-американский инженер Илон Маск поможет футбольной команде из Таиланда и ее тренеру, которые застряли в пещере Тхам Луанг.

Пользователь твиттера под ником MabzMagz спросил у Маска, может ли он помочь пострадавшим. В ответ предприниматель предложил несколько вариантов: прорыть тоннель силами своей компании The Boring Company и опустить в пещеру нейлоновую трубу, которая не пропускает воду, создав таким образом подводный тоннель.

«Инженеры SpaceX и The Boring Company направятся в Таиланд завтра, чтобы посмотреть, чем мы сможем помочь правительству. Есть несколько моментов, с которыми сложно разобраться, не присутствуя на месте», – написал Маск.

  • 12 школьников и тренер пропали 23 июня. Спустя 9 дней их нашли в пещере Тхам Луанг живыми, но ослабевшими.
  • В данный момент спасатели ищут способы достать подростков и 25-летнего тренера на поверхность.
  • Один из дайверов погиб при попытке спасти пострадавших.

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