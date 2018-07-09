Дети-футболисты не ели 9 дней и могут погибнуть под землей. Их спасает Илон Маск

23 июня детская футбольная команда из Таиланда забрела в пещеру Тхам Луанг. Об этом походе никто никогда бы и не узнал, если бы не сезон ливней, обрушившийся на страну.

Двенадцать подростков 11-16 лет и их 25-летний тренер оказались заперты в пещере из-за наводнения: девять дней они считались пропавшими без вести, пока их все-таки не обнаружили – живыми, но ослабевшими. Детям доставили запас еды сразу на четыре месяца, но вывезти их из пещеры оказалось невероятно трудно. Гораздо трудней, чем просто зайти туда во время мирной прогулки после футбольной тренировки.

«Ситуация неимоверно сложна, потому что подземный комплекс оказался полностью затоплен водой после муссонного дождя. Дайверы смогли доплыть до ребят только потому, что они опытны и знают, как плавать. Достать команду из пещеры будет очень, очень трудно – в первую очередь из-за того, что ребята очень ослабли», – писала корреспондент Sky News Лиза Холланд в тексте от 3 июля.

4 июля к эвакуации тайских мальчишек подключился главный изобретатель XXI века – Илон Маск. К инженеру в твиттере с просьбой помочь обратился обычный парень с 700 подписчиками, и Маск неожиданно сразу же предложил несколько выходов. Первый – прорыть тоннель силами своей компании The Boring Company. Второй – опустить в пещеру нейлоновую трубу, которая не пропускает воду, и создать таким образом подводный тоннель. А уже 8 июля гениальный инженер представил новое изобретение – компактную спасательную капсулу весом 40 кг.

Именно 8 июля власти Таиланда наконец вывели из пещеры четырех ребят (9 июля – еще четырех), но операция была временно приостановлена, так как ее процесс сопряжен с серьезной опасностью. Ослабевших от голода подростков наспех учат основным навыкам дайвинга, после чего надевают на них снаряжение и по веревке сопровождают к выходу (все это, естественно, происходит под толщей воды). Метод Маска проще и эффективнее: его капсулы очень прочны, мало весят, а уровень их погружения регулируется навесным грузом.

Предусмотрены и такие детали, как поступление кислорода (через технические отверстия) и транспортировка под водой (с помощью специальных рукояток). Маск пока не уверен, что его изобретение применят в спасательной операции, но шанс велик: тайские власти не имеют права проиграть эту схватку с природой. Хотя бы из-за тех посланий, что мальчики и тренер оставили своим близким. Допустить, чтобы кто-то из этих людей погиб, человечество не имеет права.

«Мама, папа, не волнуйтесь, я в порядке. Пожалуйста, скажите брату приготовить для меня жареной курочки. Люблю вас», – пишет мальчик по имени Тит.

«Мама, папа, Ник любит вас обоих и младшего брата. Если я смогу выбраться, мам, пап, приготовьте мне что-нибудь из свинины. Ник любит вас», – пишет другой парнишка.

«Дорогие родители, все дети в порядке. Здесь находятся люди, которые действительно хорошо о них заботятся. Обещаю, я позабочусь о детях так сильно, как только смогу. Спасибо вам за поддержку. Я очень извиняюсь перед родителями.

Тетя и бабушка, не волнуйтесь за меня сильно. Берегите здоровье. Тетя, пожалуйста, скажи бабушке сделать овощной напиток и свиные шкварки, когда я вернусь. Я вернусь и съем их. Всех люблю», – написал тренер футбольной команды Чэн Тэвон.

В ближайшее время, помимо восьмерых ребят, на воле окажутся остальные пять участников тайской команды – по-другому просто не может быть. С помощью Маска или нет, с помощью тросов, капсул или бурения скважин – неважно, как именно, но тайские футболисты будут спасены. Один человек – водолаз, ветеран ВМС Таиланда – погиб при попытке ускорить процесс эвакуации. Эта жертва и так огромна, больше их не будет.

И мальчик по имени Тит наконец-то получит своей жареной курочки.

Другие тексты Тимофея Яценко:

«Мне больше не нужно умирать». Венгер пересидел в «Арсенале», но его не за что ругать

«Надоела эта имперская ностальгия». Советские тренды в спортивной моде – это нормально