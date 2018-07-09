Хикстед чествует победителей

Пожалуй, стоит начать с заключительного соревнования – «Зе Аль Шира’а Хикстед Дерби», самого сложного маршрута CSI4* с высотой препятствий до 160 см. Победителем стал британский всадник Уильям Фаннелл верхом на Билли Бекингем.

Сказать, что участники на маршруте допускали ошибки, значит не сказать ничего. Ошибок было в изобилии, самый большой антирекорд – 56 штрафных (!) заработал англичанин Эндрю Уильямс в седле Бодив Тойбой. И только два чистых выступления, обеспечивших выход в перепрыжку, показали британцы Уильям Фаннелл верхом на Билли Бекингем и Холли Смит на Кволити Олд Джокер. Победители сбили одну перекладину, завершив финальное испытание за 89,62 секунды. Как оказалось, такой результат был достаточен для первого места, поскольку единственный соперник сошел с дистанции и автоматически оказался на втором месте. Третий результат показал ирландец Шейн Брин в седле Кен Я Макан.

А вот в соревновании «Хикстед Мастерс Трофей» CSI4* с высотой препятствий до 150 см ирландец Шейн Брин в седле Клайд ВиЭй поднялся на высшую ступень пьедестала. Всего было двенадцать чистых результатов. Перепрыжка удалась четверым. На второй позиции британец Йозеф Клайтон в седле Вия ВиДи Карменхоек Зед. Пара пришла к финишу за 48,18 секунды. Третье место занял британец Джон Попели на Фор Фин с результатом в 48,72 секунды. Победитель Шейн Брин прилично отрвался от своих преследователей. Время пары Шейн Брин и Клайд ВиЭй составило 46,22 секунды.

Этим победоносное шествие ирландца не закончилось. В соревновании «Зе Банн Лежа Дерби Триал» CSI4* с высотой препятствий до 160 см Шейн Брин на Кен Я Макане занял первое место (время, затраченное на перепрыжку составило 57,76 секунды). Трио победителей закончило финальное испытание чисто. На втором месте английская всадница Холли Смит в седле Хартс Дестини. Пара завершила выступление за 59,59 секунды. Третий результат у Харрет Натталл верхом на Э Тач Империоус. Англичанка остановила стрелку секундомера на отметке в 63,54 секунды.

На маршруте «Зе Банн Лежа Дерби Тэнкард» CSI4* с высотой препятствий до 150 см заставил о себе говорить Скотт Браш, одержавший победу в паре с Хелло Шелби. Пара завершила перепрыжку за 36,50 секунды. Англичане в этом соревновании четко напомнили «кто в доме хозяин», не допустив ни одного «гостя» на призовые места! Белее того, с первой по четырнадцатую позицию выстроились исключительно англичане. На втором месте Майкл Пендер верхом на Казанова Ван Оверис Зед, пришедшие к финишу за 37,27 секунды. Третью позицию занял Йозеф Клайтон в седле Вия ВиДи Карменхоек Зед, его время прохождения маршрута составило 38,41 секунды.

Результаты соревнований в Хикстеде