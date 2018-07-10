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Ты будешь смотреть это видео, схватившись за голову. Мозговыносная развязка футбольного матча в США

Ты будешь смотреть это видео, схватившись за голову. Мозговыносная развязка футбольного матча в США
Eurosport

1 час назад

Тотальное невезение.

Футболисты клуба Объединенной футбольной лиги США и Канады «Норт Каролина» в конце матча с «Чарльстон Бэттери» не забили гол в последние мгновения игры.

На седьмой добавленной минуте хозяева пошли в атаку, но ни один из многочисленных ударов из пределов штрафной так и не закончился голом, хотя в такой ситуации сложнее было не забить.

  • Матч завершился вничью – 1:1.
  • «Чарльстон» занимает шестое место в Восточной конференции, «Каролина» – 13-е.

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