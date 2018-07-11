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Роналдиньо запустил собственную криптовалюту

Роналдиньо запустил собственную криптовалюту
Eurosport

Вчера в 15:47

Бразилец не отстает от моды.

Легенда мирового футбола Роналдиньо занялся современными цифровыми технологиями и создал собственную криптовалюту Ronaldinho Soccer Coin на платформе Neo.

«Я проинформирую вас о проекте Soccer coin, созданном на днях. Soccer coin поступят в продажу по всему миру», – сказал Роналдиньо в видеообращении.

Несколькими днями ранее Роналдиньо объявил о намерении расширить футбольный рынок в мир цифровых технологий.

  • Роналдиньо – обладатель «Золотого мяча»-2005, чемпион мира-2002.
  • Бразилец выступал в Европе за «ПСЖ», «Барселону» и «Милан».

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