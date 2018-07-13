Other Agency

Индонезийские фаны расстроились поражению своей сборной и забросали команду соперника бутылками

Индонезийские фаны расстроились поражению своей сборной и забросали команду соперника бутылками
Eurosport

1 час назад

Безобразное поведение.

Сборная Индонезии уступила сборной Малайзии в полуфинале чемпионата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии до 19 лет – 1:1 в основное время, 2:3 в серии пенальти.

После игры индонезийские фанаты забросали футболистов сборной Малайзии посторонними предметами – так, что тем пришлось буквально убегать в подтрибунное помещение. В числе предметов была пластиковая бутылка, прилетевшая в одного из игроков.

  • В финале турнира сборная Малайзии сыграет со сборной Мьянмы.
  • Команда Индонезии проведет матч за третье место. Ее соперником станет сборная Таиланда.

Еще больше крутых фактов и видосов на нашем канале в YouTube

По теме

0Читайте и обсуждайте
0Читайте и обсуждайте
Партнерские материалы
Смотрите сейчас

Видео - Серена не подала на матч, но Гёргес пару раз жахнула в сетку и отменила немецкий финал

03:01
Популярные видео
Мартин выстоял на финише и взял шестой этап
 969 просмотров16 ч
«Хотел бы в футбол, но у меня нифига не получалось». Герои Уимблдона – о жизни без тенниса
1 224 просмотров16 ч
А еще вам может понравиться