Индонезийские фаны расстроились поражению своей сборной и забросали команду соперника бутылками

Сборная Индонезии уступила сборной Малайзии в полуфинале чемпионата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии до 19 лет – 1:1 в основное время, 2:3 в серии пенальти.

После игры индонезийские фанаты забросали футболистов сборной Малайзии посторонними предметами – так, что тем пришлось буквально убегать в подтрибунное помещение. В числе предметов была пластиковая бутылка, прилетевшая в одного из игроков.

В финале турнира сборная Малайзии сыграет со сборной Мьянмы.

Команда Индонезии проведет матч за третье место. Ее соперником станет сборная Таиланда.

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