Кев Гарденс Побеждает на Гран-При Парижа

Трёхлетний скакун, выступавший в субботу четырнадцатого июля на знаменитом парижском ипподроме «Лоншам», праздновал свой второй триумф подряд вслед за недавним успехом на английском «Аскоте».

Кев Гарденс стал одним из шести коней, которые удостоились права выступить на одном из наиболее престижных стартов Франции, относящемуся к Группе 1. На кону, помимо титула, стоял призовой фонд размером в шестьсот тысяч евро.

Начало гонки на две тысячи четыреста метров выдалось относительно спокойным, чему, безусловно, немало способствовало малое количество участников. Практически не встретив никакого сопротивления, на первый план вышел Ди Экс Би жокея Уильяма Бьюика.

Впрочем, его преимущество было недолгим, и уже после первых двух сотен метров на острие оказался Нельсон, ведомый Донначей О’Брайаном. Ди Экс Би сдаваться не собирался и продолжать преследовать временного лидера, тогда как практически наравне с ним шел Нюфбоск, руководство которым было поручено Кристиану Демуро.

Кев Гарденс довольно скромно держался в середине, ничем не показывая собственных амбиций, которые были бы вполне оправданны, учитывая его статус фаворита. Впрочем, конь Райана Мура также не позволял ведущему трио уйти в отрыв и оставлял себе серьезные шансы на общую победу.

С выходом на финишную прямую скорости ощутимо возросли. Первым попытать счастья в стремительной атаке решился Ди Экс Би, сумевший немного выдвинуться вперед и определенное время лидировавший с минимальным преимуществом.

Совсем скоро, когда до финиша оставалось не более двух фурлонгов, на авансцену вышел Нюфбоск, взваливший на себе груз лидера и продолжавший отбиваться от атак скачущего рядом Ди Экс Би.

За всеми этими событиями лидерами осталась незамеченной атака Кев Гарденса, сохранившего достаточно сил для резкого ускорения в решающей части. Обойдя двух первых лошадей по внешнему радиусу, он остался сам и уверенно прошел к цели, зафиксировав победное время на отметке в 2:28.62.

Преимущество победителя над финишировавшим вторым Нюфбоском составило корпус с четвертью. Ди Экс Би, завершивший забег третьим, отстал еще на три корпуса.