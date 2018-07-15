«Я больше не вижу себя в профессиональном футболе». Чемпион мира, скатившийся в третий дивизион

«Он принесет нам менталитет победителя», – такими словами встретил переход Кевина Гросскройца спортивный директор «Штутгарта» Робин Дутт. В этом точно была необходимость: зимой 2016-го команда, недавно боровшаяся за еврокубки, стремительно валилась во вторую Бундеслигу. Руководство швабов тогда еще не дошло до стадии «смирение» и останавливало неизбежное нетрадиционными методами. Приглашение чемпиона мира, не выходившего на поле полгода, стало одним из них.

Сначала казалось, что его карьера перезапущена, а метание шаурмы в фанатов и критика от Йоахима Лёва в прошлом. Возвращение в футбол, правда, получилось средним: «Штутгарт» понизился в классе, а в следующем сезоне тренер-хипстер Ханнес Вольф сделал из Кевина игрока ротации. Конечно, мало кто ждал возвращения Гросскройца на прежний уровень – тот, где остались кубок мира и финал Лиги чемпионов. Он был игроком системы Клоппа и, как правило, выходил на поле только в конце матчей, чтобы засушить игру. Психологические качества Кевина всегда шли вперед игровых, а близость к знаменитой «Желтой стене» (фанатской трибуне «Боруссии») и самоотдача заменяли футбольную ограниченность и прямолинейность.

В любом случае, постоянно играть в футбол и воспитывать недавно появившуюся на свет дочь точно лучше, чем зависать между Германией и Турцией без желания играть за «Галатасарай», который даже не включил Гросскройца в заявку на сезон. Кевин настолько освоился в «Штутгарте», что пригласил туда страдавшего от Моуринью в Англии Бастиана Швайнштайгера, но покинул рвущуюся в элитный дивизион команду намного раньше, чем его друг укатил в МЛС.

Кевин Гросскройц, «Штутгарт»Imago

Гросскройц угодил в драку рядом с одним из местных баров. Ее повод, обстоятельства и даже состав участников до сих пор не совсем ясны, зато реакция «Штутгарта» на попадание их игрока в больницу с рваной раной головы была неумолимой – это увольнение. «Он сильно выпил», – не скрыл подробностей новый спортивный директор «швабов» Ян Шиндельмайзер. Ханнес Вольф более сдержанно сказал, что расставание с Кевином – единственный логичный вариант.

Сразу после ухода из «Штутгарта» Гросскройц признался, что больше не видит себя в профессиональном футболе, однако уже через несколько месяцев он был в игре. Кевин снова оказался нужен вылетающему из Бундеслиги клубу. На этот раз – скромному «Дармштадту», подобравшему его задолго до открытия трансферного окна. Гросскройца звал лично главный тренер «лилий» Торстен Фрингс: бывшая легенда «Вердера» считал, что команде-аутсайдеру необходим опытный игрок. Правда, они так и не поработали вместе: Фрингса сняли еще до прихода Гросскройца, а вместо него назначили Дирка Шустера.

Вторая Бундеслига – турнир-болото. Там играет 18 одинаковых команд, постоянно прессингующих, обожающих единоборства и верховые передачи, а тренеры настолько суеверны, что на счастье не стригут волосы. 27 матчей и три гола не самая плохая статистика для левого полузащитника в этой лиге, но к весне Гросскройц все равно потерял доверие главного тренера. На этот раз обошлось без скандалов. Коуч убедил таблоиды, что чемпион мира – профессионал и находится в прекрасной форме, Кевин в ответ хвалил тренировки Шустера. В итоге клуб и игрок мирно разошлись. «Дармштадт» остался во второй Бундеслиге, а Кевин в поисках игрового времени спустился еще глубже. Это неудивительно: он слишком любит футбол (в свободное время тренировал детей), чтобы мириться с тем, что в последние годы его инстаграм с колкими шутками привлекает гораздо больше внимание, чем игра.

Гросскройц не растерялся и присоединился к амбициозному проекту – два года назад русский бизнесмен Михаил Пономарев вложился в близкий к банкротству клуб из Крефельда. Давние любители немецкого футбола помнят его по названию «Байер Юрдинген», но фармацевтический гигант ушел из этого города еще в прошлом веке, забрав вместе с собой финансы, и, как следствие, профессиональный статус. Сегодня большой футбол возвращается в Крефельд. Даже въедливые немецкие бюрократы, не желавшие выдавать «Юрдингену» пропуск в профессионалы из-за ошибки в документах, не помешали этому.

Пономарев уже показал, что может поднимать клубы, с «Борнмутом». Занявшись «Юрдингеном», он сразу влил в него денег, которых хватило для покупки топовых игроков из более высоких дивизионов. В новом сезоне эта команда будет одним из главных претендентов на повышение в своей лиге – пока, правда, всего лишь третьей.

30-летие чемпион мира Кевин Гросскройц встречает игроком третьего дивизиона, но в его жизни все не так плохо. За три ужасных года он изменился. Кевин стал спокойнее и увереннее, рассуждает в интервью о сложной природе дружбы и называет улыбку дочери самой прекрасной вещью на свете. Юрген Клопп написал ему сообщение с одобрением выбора нового клуба, ворота которого Кевин поражал еще в товарищеском матче семь лет назад. Возможно, через несколько лет мы снова увидим Гросскройца на «Сигнал Идуна Парк». Формальный статус гостя тут мало что значит: «Желтая стена» обязательно встретит его так же громко и тепло, как игроков «Боруссии».

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