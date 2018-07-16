Голландия победила на этапе Кубка Наций в Фальстербо. Николя Филиппаертс взял Гран-при в Шантийи

В Швеции сборная Голландии одержала победу в шестом этапе Кубка Наций. Гран-при Фальстербо завоевал ирландский всадник Билли Твами в седле Кимба Фламенко. А во Франции прошел десятый этап Longines Global Champions и Global Champions League. Гран-при Шантийи выиграл бельгиец Николя Филиппаертс верхом на Эйч энд Эм Чилли Уилли. Команда «Лондон Найтс» взяла победу на этапе GCT.

Для команд Великобритании, Голландии, Испании, Италии, Ирландии и Швеции, входящих в Первый европейский дивизион, турнир в Фальстербо носил квалификационный характер. После двух раундов сразу четыре команды прорвались в перепрыжку. Сборные Голландии, Ирландии, Швеции и Италии завершили два гита с одинаковыми результатами – по четыре штрафных очка у каждой.

По одной спортивной паре от каждой страны были делегированы на перепрыжку. И всадники не подвели своих сотоварищей. Все четверо прошли испытание без единой ошибки. Расстановка на пьедестале состоялась согласно скоростным показателям. Самым быстрым оказался голландский всадник Джонни Палс в седле Ша Ботте дю Рюиссе Зед. Пара пришла к финишу за 39,33 секунды и принесла первое место своей команде. Вторую позицию занял ирландец Даниэль Коил на Чите, остановивший стрелку секундомера на отметке 40,47 секунды. Представитель принимающей стороны – швед Хенрик фон Экерманн в седле Товекс Мари Лу стал третим с результатом в 41,52 секунды. А итальянец Лука Марзиани на Токио дю Солей окончил финальное испытание за 42,71 секунды и занял четвертое место.

Гран-при Фальстербо достался ирландскому всаднику Билли Твами в седле Кимба Фламенко. Ирландец обошел хозяев турнира – шведов Ирму Карлсон и Хенрика Экерманна, занявших второе и третье места, соответственно.

Российская пара Инесса Меркулова и Мистер Икс, принявшие участие в турнирах по выездке, заняли второе место в КЮРе Большого приза. Наша пара набрала 76,875%. Первое место у шведа Патрика Киттеля в седле Дежа, получившего от жюри 81,975%. Россиянин Станислав Чередниченко на Арумсе показал восьмой результат (70,735%). В Переезке Большого приза Татьяна Костерина и Дьяволесса VA заработали 68,872% и заняли шестое призовое место.

Одиннадцатый этап LGCT и GCT, прошедший во Франции в Шантийи, стал победным для бельгийца Николя Филиппаертса и Эйч энд Эм Чилли Уилли. Пятизвездочную трассу Гран-при покорили десять спортивных пар, вышедших в перепрыжку. Только троим удалось пройти финальное испытание чисто. Победители пришли к финишу за 37,26 секунды. А Немец Даниэль Дойсер в седле Тобаго Зед отстал от бельгийца Николя Филиппаертса всего на четыре сотых секунды и с результатом в 37,30 секунды занял второе место. Замкнул тройку лидеров итальянец Альберто Зорзи верхом на Контанге. Пара остановила стрелку секундомера на отметке в 38,63 секунды.

Победу в этапе Global Champions League одержала команда «Лондон Найтс» и ее представители Николя Филиппаертс в седле Эйч энд Эм Чилли Уилли и Бен Майер, выступивший на двух лошадях – Экспложен W и Уиннинг Гуд. Команда провела первый тур чисто, но ошиблась во втором раунде. Второе место заняла команда «Валкенсвард Юнайтед», ее всадники Альберто Зорзи и Маркус Энинг тоже допустили лишь один провал, но по скорости уступили победителям. Третьей на этапе стала команда «Шанхай Свонс», получившая после двух раундов восемь штрафных. За сборную боролись Даниэль Дойсер и Шейн Свитнам.

Результаты соревнований в Фальстербо

Турнирная таблица Первого европейского дивизиона

Результаты Гран-при Шантийи

Турнираная таблица LGCT

Результаты 11-го этапа GCT

Турнирная таблица GCT