Первые потери «Реала», хет-трик Азара и пятая победа «Ливерпуля». Футбол круче баттла Хабиба и Крида

Англия

«Ливерпуль» выиграл пятый матч подряд

«Тоттенхэм» вышел без Алли и Льориса, а еще без Хынмин Сона – чем брать Юргена Клоппа, не проигрывавшего в этом сезоне, непонятно. Мане с Фирмино забили из офсайда уже на первой минуте и показали «шпорам», что нужно внимательнее следить за обороной. Тоби с Вертонгеном к середине тайма напороли и привезли момент для Салаха – Мо не в лучшей форме и не забил запасному вратарю лондонцев Ворму.

Плаха «красных» опустилась до и после перерыва – сначала Вейналдум ударил головой и проверил систему определения гола, а потом Фирмино с сантиметра добил в сетку прострел Мане. Бобби затем досталось от Вертонгена – Ян махал руками и вогнал ему фалангу пальца в глаз.

Вышедший на замену Ламела пошустрил в нападении и даже забил на 93-й минуте, но «Тоттенхэм» опомнился слишком поздно. 2:1 – пятая подряд победа «Ливерпуля». Такое с ними случается в третий раз в истории. В 1979-м «красные» стали чемпионами, в 1991-м остались вторым и уволили Кенни Далглиша.

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Де Хеа снова спас Моуринью от позора

Давид де Хеа, «Манчестер Юнайтед»Getty Images

У Жозе Моуринью не очень с игрой, поэтому встреча с набравшим ход «Уотфордом» – третьей командой в Англии, выигравшей четыре стартовых матча – была не слишком вовремя. «МЮ» не создавал кучу моментов, а в середине тайма Дини проверил Де Хеа (Давид в порядке).

На 35-й минуте «Юнайтед» подключил стандарты: Лукаку внес мяч в ворота с передачи Янга, а три минуты спустя Смоллинг вонзил головой после скидки Феллайни. В добавленное время Погба чуть не похоронил «шершней», но экс-кипер «МЮ» Фостер вовремя переместился к дальнему углу ворот.

Во втором тайме «Манчестер» усиленно катал мяч и все равно пропустил от Андре Грея. «Уотфорд» накрутил давление и пускал кучи контратак, с которых «Юнайтед» все равно не забивал. После 90-й минуты удары стали совсем невыносимыми, но Де Хеа сначала прыгнул в один угол, а потом подчистил все при корнере.

2:1 – «МЮ» победил «Уотфорд» и отсрочил увольнение Моуринью.

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«Ман Сити» не заметил «Фулхэм»

Давид Сильва, Лерой Сане, «Манчестер Сити»Getty Images

Действующие чемпионы размазали новичка АПЛ. У Лероя Сане неделю назад родилась дочь, и это сразу решило проблемы в его голове – он забил на второй минуте, а на четвертой прострелил для верного второго гола, но отдал в офсайд.

«Сити» кружил над воротами Беттинелли, как дагестанцы над Егором Кридом, и вызывал у защитников приступ тошноты. Стерлинг убежал один на один и попал в перекладину, а затем Давид Сильва с пары метров вонзил под верхнюю трубу. К тому моменту не прошло и половины первого тайма.

К перерыву «Манчестер» нанес 14 ударов против пяти у соперника и прикончил «дачников» сразу после старта второй половины. Агуэро прострелил с правого фланга, Рахиму лишь нужно было подставить ногу и внести мяч в сетку с пары дециметров. На гол Пеп-тим потратила лишь 98 секунд.

К концу игры у «Сити» набралось 25 ударов и 8 в створ, про «Фулхэм» и говорить смешно. 3:0 – чемпионы продолжают погоню за титулом.

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Азар сделал хет-трик и вытащил «Челси»

Оливье Жиру, Эден Азар, «Челси»Getty Images

«Синие» внезапно пропустили первыми от скромного «Кардиффа». У лондонского клуба получалась игра низом в атаке, но гости зашли со второго этажа. На стандарте Джорджиньо проиграл воздух, а остальные защитники упустили во вратарской Сулеймана Бамба.

Уже через четыре минуты после гола «Челси» нарисовал два момента, но не забили ни Азар, ни Ковачич. Дальними ударами торпедировал голкипера Педро, а сравнял счет все же Эден – атака с наскока и точный выстрел с линии штрафной. Еще до перерыва бельгиец добавил второй мяч после красивой перепасовки на маленьком клочке земли.

«Челси» давил все сильнее, и «Кардифф» не выдержал. Сначала Бамба свалил Виллиана в штрафной (Азар расстрелял кипера с точки), а потом сам бразилец четенько бахнул в девятку издали. 4:1 – у «синих» тоже пятая победа подряд, но хуже разница мячей, чем у «Ливерпуля». За всю историю лишь дважды две британские команды начинали с 5-0 – последний раз в сезоне-1908/09.

А еще в Англии:

«Арсенал» скучно проводил первый тайм матча с «Ньюкаслом», но потом быстро вонзил два мяча в начале второго и успокоился. 2:1 – в пяти турах АПЛ 10 разных игроков «канониров» забили 10 мячей. «Сорок», например, прибили Джака с Озилом.

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«Борнмут» разгромил «Лестер» четырьмя мячами к 81-й минуте, но затем «лисы» отыграли два, и стало не так позорно. «Вишни» победили – 4:2.

Испания

«Мадрид» впервые в сезоне потерял очки

Карим Бензема («Реал Мадрид»), Иньиго Мартинес («Атлетик Бильбао»)Getty Images

«Реал» приехал в Бильбао с шаткой игрой в атаке и ротацией в середине поля – вместо уставшего в сборной Каземиро вышел Себальос, а еще в старт вернулся Модрич. К получасу игры команды обменялись опасными ударами от Уильямса и Асенсио, но первыми забили хозяева – Икер Муниаин затолкал мяч в сетку из вратарской, явно недосмотрели защитники.

У «бланкос» пошли моменты – сначала Модрич хитро пробил издали, а потом местный вратарь Симон ошибся при штрафном ударе и не зафиксировал мяч. Гарет Бэйл с забытым во вратарской Иско сообразили ответный гол и запустили штурм «Атлетика», который все же не привел к капитуляции басков.

«Мадрид» был лучше по владению и по ударам, но не настолько критично, чтобы кричать об упущенных трех очках. 1:1 – первые потери «Реала».

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«Барселона» чудом спаслась на «Аноэте»

Асьер Ильярраменди («Реал Сосьедад»), Серхи Роберто («Барселона»)Getty Images

«Сосьедад» всегда давал бой каталонцам и не нарушил традицию в этом сезоне. Ариц Элустондо вылил ведро холодной воды на болельщиков сине-гранатовых – его хлесткий удар проскочил в ближний угол Тер Штегена.

При этом у «Барсы» совсем ничего не клеилось в атаке – Пике кивал с углового куда-то по сторонам, а Месси за первую половину ни разу не коснулся мяча в чужой штрафной. Для моторности Вальверде в перерыве выпустил Коутиньо вместо Семеду, а для лучшей спаянности в середине заменил Рафинью на Бускетса, но и это не помогало. В районе 60-й минуты «Реал Сосьедад» упустил два верных момента, в том числе выход Хуанми один на один (спасибо Тер Штегену).

Баски развалились сами. Буквально за пять минут Херонимо Рульи дважды ошибся на выходе и подарил сине-гранатовым два мяча. Конец игры был печальным: у хозяев опять из верных позиций дважды не забил Хуанми, и «Сосьедад» закончил матч с преимуществом по голевым моментам и ощущением упущенных возможностей.

2:1 – «Барселона» набирает 12 очков из 12 возможных и воцаряется на первом месте в таблице.

А еще:

А еще в Испании:

«Атлетико» чуть не проиграл на «Ванда Метрополитано». Маленький «Эйбар» забил на 87-й минуте, но 19-летний дебютант Борха Гарсес спас «индейцев» за 15 секунд до финального свистка – 1:1.

Денис Черышев вышел в старте «Валенсии» на матч с «Бетисом», отдал две ключевые передачи и ни разу не ударил по воротам. На 76-й минуте он уступил место на поле Миши Батшуайи, но «лос че» так и не забили – 0:0. Удивительно, что у драйвовой андалусийской команды Кике Сетьена всего 1 забитый мяч в четырех турах, зато 5 очков и шестое место.

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Германия

«Бавария» побеждает крепких соперников при ерепенящемся Рибери

Корентен Толиссо, «Бавария» – «Байер»Getty Images

Мюнхенцы привезли глупый пенальти уже на второй минуте – Тьяго зацепил рукой улетавший мяч. Но Нойер мощно отразил удар Фолланда с точки и справился с добиванием, вот только арбитр заставил «Байер» перебить, и выстрел Венделла был таким сильным, что не отобьешь.

Толиссо сравнял уже на 10-й минуте полуслучайным ударом после рикошета. А на 19-й у «Баварии» сработало то, что не подводит последние 9 лет – левая нога Арьена Роббена. Голландец молодецки бахнул после подбора в штрафной и попал четко в дальнюю девятку.

Арьен Роббен («Бавария»), «Байер»Getty Images

В конце первого тайма Толиссо неудачно пошел в отбор и порвал кресты – в следующий раз француз появится на поле в марте. У «Леверкузена» тем временем ничего не получалось, и «Бавария» доводила матч до победы на автопилоте. Это не понравилось вышедшему на замену Кариму Беллараби, и он разбойничьим приемом атаковал сзади Рафинью. Защитник вернется в игру через три недели, а негодяй увидел перед собой прямую красную.

На 89-й минуте Хамес Родригес ударом головой отомстил за всех униженных и оскорбленных и окончательно убил «Байер» – 3:1. Мюнхенцы привычно выиграли три матча Бундеслиги из трех. Уже на этом этапе у действующих чемпионов нет соперников в Германии – все остальные по чуть-чуть, но потеряли очки.

Плюс Франк Рибери еще на 83-й минуте понял, что не выйдет на поле, собрал вещи и вызвал такси домой. Да, он уехал со стадиона до окончания матча. Еще одна головная боль для Нико Ковача.

А еще в Германии:

Дубль Тимо Вернера принес «Лейпцигу» победу над «Ганновером» – 3:2. Потенциальный кандидат в сборную России Вальдемар Антон вышел с капитанской повязкой, провел все 90 минут и получил желтую карточку.

«Шальке» разложился перед крепким «Гладбахом» (1:2) и проиграл третий матч подряд. У «Байера», кстати, тоже ноль очков, «Неверкузен» плетется в самом хвосте таблицы.

«Вольфсбург» с «Гертой» сыграли адреналиновую ничью. 2:2 – сначала «волки» сравняли счет на 87-й минуте, столичный клуб забил вроде бы на победу на 91-й и упустил ее на 92-й.

А еще в Италии:

Карло Анчелотти, «Наполи»Getty Images

«Наполи» одержал сложную победу – дома пала «Фиорентина». Лоренцо Инсинье забил лишь на 79-й минуте, а всего «партенопеи» нанесли 21 удар и лишь три из них пришлись в створ.

«Интер» неожиданно проиграл «Парме», причем единственный мяч дальним ударом забил защитник Димарко, арендованный как раз у миланцев – 0:1. «Нерадзурри» тащатся на 13-м месте с четырьмя очками после четырех туров.

А еще во Франции:

«Монако» не удержал победу в Тулузе – 1:1. За монегасков забил Юри Тилеманс, Александр Головин, видимо, не до конца восстановился и не попал даже в заявку.

А еще в Голландии:

ПСВ в гостях насовал «Ден Хаагу» семь безответных мячей и лидирует в Эредивизи с разницей мячей 21-3 после пяти туров. Во вторник «Эйндховену» играть на «Камп Ноу» с «Барселоной».

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