Роналду забил за «Юве», Ярмоленко вышел в основе в АПЛ и оформил дубль. Плодовитое воскресенье

Англия

Пеллегрини выпустил украинца, который склеил первую победу «Вест Хэма» в сезоне

На старте чемпионата «молотобойцы» зависли в глубине таблицы. «Вест Хэм» соорудил всего два гола и четыре поражения в четырех турах, после чего Пеллегрини выкинул из состава Роберта Снодграсса и на матч с «Эвертоном» поставил Ярмоленко.

На 9-й минуте Андрей показал, что способен на мячи в пустые ворота после шустрого забега и удобной скидки от Арнаутовича. По результативным действиям в 2018 году Марко уступает в АПЛ лишь Салаху: австриец поучаствовал в 16 голевых атаках (девять снарядов и семь ассистов), а Салах набросал 23.

Через 20 минут Ярмоленко клюнул в центр с левого фланга, закрутил мяч в дальний угол и удвоил счет голов своих и командных, но перед перерывом Сигурдссон сподобился на третий кивок в сетку в АПЛ и первый с момента игры с «Манчестер Юнайтед».

Во втором тайме Марку Силва поигрался с заменами, но решения коуча «Эвертона» не повлияли на исход встречи. На 61-й минуте Арнаутович замкнул прострел Обианга и установил окончательный счет матча.

3:1 – «Вест Хэм» выжал первую победу в сезоне, а Ярмоленко забронировал место в основе как минимум на парочку следующих встреч.

А еще:

Ярмоленко попал в украинский зал славы АПЛ и оказался четвертым украинцем, который забил в Англии. До этого это удалось Реброву, Шевченко и Воронину.

А еще в Испании:

«Севилья» проиграла второй матч подряд, а Промес снова вышел на замену во втором тайме и забился на поле в угол. «Хетафе» отгрузил два мяча в первой половине и накопил три очка благодаря дублю от Анхеля Родригеса.

«Алавес» украл очки у «Вальядолида» на последних минутах. «Реал» пропустил глупейшую контратаку после углового, и Ибаи Гомес завершил выпад каллиграфическим ударом под штангу.

«Эспаньол» выиграл у «Леванте» с минимальным счетом и тихо отправил их домой. Серхио Гарсия положил единственный пистон в матче.

Карлос Бакка впервые отличился за «Вильярреал» после окончательного ухода из «Милана» и принес «желтой субмарине» первые три очка в Примере.

А еще:

«Севилья» не забивает в трех играх чемпионата подряд впервые с апреля 2007 года.

«Вальядолид» наклепал лишь два гола в Примере – это худший показатель среди команд топ-5 лиг.

Италия

Роналду наконец-то вскипятил соперника в Серии А

Криштиану Роналду празднует гол Getty Images

За три матча Криштиану выполнил лишь один ассист и кривил с ударами по воротам. Но в игре с «Сассуоло» знаменательный гол, а потом и дубль все-таки случились. Во втором тайме Роналду сначала классно сыграл на добивании после комичного удара в собственную штангу от соперника, а через 15 минут в старом стиле мощно отправил мяч в угол с нерабочей ноги.

После двушки КриРо имел еще несколько сочных моментов для хет-трика, но палил мимо створа или в кипера. В добавленное время «Сассуоло» сократило отставание, а Дуглас Коста сначала словесно поцапался с Федерико ди Франческо – сыном тренера «Ромы», а затем плюнул ему в лицо. Арбитр матча глянул видеоповтор, после чего отправил бразильца на отдых за минуту до конца игры.

2:1 – Роналду обнажил крепкий бивень и отметился перед дебютом за «Ювентус» в Лиге чемпионов против «Валенсии».

Игуаин устремился в погоню за Криштиану и тоже забил

Гонсало ИгуаинLaPresse

Отрезками «Милан» Гаттузо вываливает симпатичный футбол, как это было с «Наполи» в первом тайме и временами с «Ромой», но иногда демонстрирует заунывные встречи, как сегодня с «Кальяри».

На первых порах «красно-синие» разрезали оборону «россонери» одной передачей: Паволетти угодил в перекладину, а Жуан Педру организовал гол третьим касанием в сезоне.

«Милан» так бы и продолжил зарастать плесенью на поле, если бы не резкое включение Игуаина, обыгрыш вратаря и тычок в пустые ворота. Гонсало уже наказал в предыдущем туре «Рому», но залез в офсайд и повременил с дебютным мячом.

1:1 – «Милан» продолжает шататься в поисках крутой игры, зато отличился Игуаин.

А еще в Италии:

«Рома» готовится к встрече с «Реалом», но обновление состава от Ди Франческо сводит к жуткой нестабильности. В первой половине римляне вели у «Кьево» 2:0 с помощью выстрелов Эль-Шаарави и Кристанте. Правда, после перерыва Бирса и Стемпиньский отыграли перевес и увезли из «Олимпико» ничью.

«Лацио» нагнал еще больше туч над болельщиками «Ромы» и добился победы. Пароло сыграл в штрафной расторопнее всех и занес мяч в ворота.

А еще в Германии:

«Фрайбург» и «Штутгарт» испустили всю кобуру и свели игру к ничье. На дубль Гондорфа двойней ответил старичок Марио Гомес, а еще по голу на счет записали Вальдшмидт из «Фрайбурга» и Инсуа за «швабов» – 3:3. После заключительного гола Штенцель отправился в раздевалку раньше времени за вторую желтую.

Деление очков между «Вердером» и «Нюрбергом» получилось куда более вялым, и команды перекинулись голами лишь по разу. Бременский Эггештайн открыл счет, но на 90-й минуте Мисиджан закопал старание игрока «Вердера» и привнес в матч дружбу – 1:1.

А еще во Франции:

«Марсель» – «Генгам»Getty Images

«Марсель» вырвался на второе место благодаря разгрому «Генгама». «Олимпик» отправил в ворота аутсайдера четыре мяча, которые дважды сотворил Товен и по разу Пайет и Митроглу.

А еще в Казахстане:

«Кайрат» впервые за шесть матчей проиграл «Айжайыку», несмотря на 90 минут Андрея Аршавина на казахском поле.

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