Ямаец из второй американской лиги гениальным залпом отправил торпеду точно в девять

Шедевры выпускают не только в MLS, но и следующем по рангу футбольном дивизионе Северной Америки – USL. Внимания заслужил матч «Колорадо Спрингз» – «Рио Гранде Валли».

Счет в матче на восьмой минуте открыл Саид Робинсон. Ямайцу удался феноменальный диагональный выстрел из-за пределов штрафной.

Хозяева не удержали победу – «Рио Гранде Валли» отыгрался на 71-й минуте, и встреча завершилась вничью 1:1.

28-летний Робинсон выступает за «Колорадо» с 2018 года. Это его первый за 10 матчей гол в новой команде.

В 2017-м Саид пылил за «Северную Каролину», где ни разу не забил в 7 матчах.

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