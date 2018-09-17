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Ямаец из второй американской лиги гениальным залпом отправил торпеду точно в девять

Ямаец из второй американской лиги гениальным залпом отправил торпеду точно в девять
Eurosport

1 час назад

Красивые голы забивают не только в топ-чемпионатах.

Шедевры выпускают не только в MLS, но и следующем по рангу футбольном дивизионе Северной Америки – USL. Внимания заслужил матч «Колорадо Спрингз» – «Рио Гранде Валли».

Счет в матче на восьмой минуте открыл Саид Робинсон. Ямайцу удался феноменальный диагональный выстрел из-за пределов штрафной.

Хозяева не удержали победу – «Рио Гранде Валли» отыгрался на 71-й минуте, и встреча завершилась вничью 1:1.

  • 28-летний Робинсон выступает за «Колорадо» с 2018 года. Это его первый за 10 матчей гол в новой команде.
  • В 2017-м Саид пылил за «Северную Каролину», где ни разу не забил в 7 матчах.

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