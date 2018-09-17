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Худшая женщина-вратарь играет за «Понте Фрилас». «Бенфика» отгрузила ей 28 банок
Невероятно перспективная девушка.
«Бенфика» разгромила «Понте Фрилас» в матче чемпионата Португалии среди женских команд. Игра закончился со счетом 28:0.
Защита «Понте Фрилас» играла отвратительно, но только полюбуйтесь действиями вратаря – длинноволосая девушка даже не прыгала за мячами.
- Больше всех – 8 мячей – забила бразильянка Дарлин.
- Ранее в португальском женском футболе рекорд самой крупной победы принадлежал лиссабонскому «Спортингу», который разгромил «Минделенсе» в Кубке Португалии в 1971 году (21:0).
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