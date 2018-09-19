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Угадай футболиста по дому детства

Угадай футболиста по дому детства
Артем Мазилкин

2 ч. назад

Buzz

Когда вместо бассейна был ковшик, а вместо массажного кресла – папкин ремень.

Многие футболисты родились и выросли в бедности. Для них футбол стал единственным способом сбежать от нищеты, прокормить семью и завоевать признание общества. Например, Эрик Байи вырос в Кот-д'Ивуаре, рано бросил в школу и зарабатывал тем, что собирал мелочь в телефонах-автоматаха и относил ее владельцам сети аппаратов.

  • Сейчас Неймар владеет домом за 8 миллионов евро.
  • Бекхэмы купили четырехэтажный особняк за 65 миллионов долларов рядом с Кенсингтонским дворцом, где живут их друзья – принц Уильям и герцогиня Кетрин.

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