Угадай футболиста по дому детства

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Многие футболисты родились и выросли в бедности. Для них футбол стал единственным способом сбежать от нищеты, прокормить семью и завоевать признание общества. Например, Эрик Байи вырос в Кот-д'Ивуаре, рано бросил в школу и зарабатывал тем, что собирал мелочь в телефонах-автоматаха и относил ее владельцам сети аппаратов.

Сейчас Неймар владеет домом за 8 миллионов евро.

Бекхэмы купили четырехэтажный особняк за 65 миллионов долларов рядом с Кенсингтонским дворцом, где живут их друзья – принц Уильям и герцогиня Кетрин.

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