Eurosport
Угадай футболиста по дому детства
Buzz
Когда вместо бассейна был ковшик, а вместо массажного кресла – папкин ремень.
Многие футболисты родились и выросли в бедности. Для них футбол стал единственным способом сбежать от нищеты, прокормить семью и завоевать признание общества. Например, Эрик Байи вырос в Кот-д'Ивуаре, рано бросил в школу и зарабатывал тем, что собирал мелочь в телефонах-автоматаха и относил ее владельцам сети аппаратов.
- Сейчас Неймар владеет домом за 8 миллионов евро.
- Бекхэмы купили четырехэтажный особняк за 65 миллионов долларов рядом с Кенсингтонским дворцом, где живут их друзья – принц Уильям и герцогиня Кетрин.
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