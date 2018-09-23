«Ливерпуль» и «Сити» легко победили, «МЮ» опорочился на глазах Фергюсона, а у «Реала» все вери гуд

Англия

«Сити» сделал вид, что ему интересно убивать «Кардифф»

«Манчестер Сити» приехал в Кардифф после неудачного старта в Лиге чемпионов и оттянулся на аутсайдере АПЛ. «Кардифф» подошел к матчу против чемпиона без побед и вряд ли рассчитывал на улучшение ситуации после общения с ребятками Пепа.

Уэльс встретил звездных гостей поганой погодой, которая даже прерывала передачу телесигнала в разные страны, но «горожанам» это не помешало. Гвардиола выставил топов, Уорнок – кого получилось, потому матч и завершился разгромом. За «горожан» первый выездной гол с декабря 2017-го вколотил Кун Агуэро, во втором матче подряд отличился Бернарду Силва, первый и сразу второй мячи положил Рияд Марез, но самым смачным голом все равно отметился Илкай Гюндоган – 5:0.

А еще:

Лерой Сане оформил больше всех ассистов (16) в АПЛ со старта прошлого сезона. Столько же у его партнера по «Сити» Кевина де Брёйне.

Агуэро сыграл за «Сити» 300 матчей и за это время стал десятым бомбардиром в истории АПЛ.

Разбудите, когда «Ливерпуль» прекратит побеждать в АПЛ

«Ливерпуль» со старта матча смотрелся очень мощно, а «Саутгемптон» даже с пятью дефами не успевал за перепасовкой Фирмино с Салахом. Первый гол «святые» получили, когда даже не успели перейти центр поля – прострел дебютировавшего в старте Шачири вызвал пинбол во вратарской и привел к срезке Худта.

На 21-й минуте Матип остался один в штрафной и забил с углового – это его первый домашний мяч за «красных», хотя он тусит в Мерсисайде уже третий сезон. В добавленное к первому тайму время «Сотон» присели на третий гол. Шачири врезал со стандарта в перекладину, а Салах добавил в пустые ворота. Это 30-й мяч египтянина в 31-й игре на «Энфилде».

После перерыва «Саутгемптон» поднял лапки и молился, чтобы не пропустить четвертый и пятый, а «красные» особо и не хотели громить бедолаг. 3:0 – шестая подряд победа «Ливерпуля» в АПЛ и первая за 126 лет стартовая серия из семи побед.

Мохамед Салах, «Ливерпуль»Getty Images

А еще:

Клопп провел 600 матчей в разных лигах Европы. У немца 296 побед, 158 ничьих и 146 поражений.

Защитники «Саутгемптона» сыграли в пинбол и подарили «Ливерпулю» наилегчайший гол

«Манчестер Юнайтед» испортил возвращение Сэра Алекса

Фергюсон спустя четыре месяца после кровоизлияния в мозг вернулся на «Олд Траффорд» и получил дозу овации, которую вряд ли можно измерить количественно, а вот размер позора парней Жозе оценить вполне можно.

В первом тайме «Вулверхэмптон» отдал мяч «МЮ», но ловил моменты на контратаках и стандартах. Манкунианцы катали мяч у штрафной без особых задумок, но после одного из неудачных забросов Погба всем видом показал, что будет бить, но в итоге элегантно скинул на Фреда, который забил дебютный мяч за «красных дьяволов» и стал 500-м игроком когда-либо забивавшим за «МЮ».

Во втором тайме «волки» не отошли от плана первого тайма, но теперь Жоау Моутинью все-таки пробил Давида де Хеа. После этого «МЮ» имел пару моментов, но Патрисиу справлялся с ними без особых трудностей. В конце матча хозяева бедарно распорядились ферги-таймом и даже не удосужились на штурм – 1:1.

А еще:

Алексис Санчес никак не забьет – у чилийца уже 831 сухая минута в красной (иногда нет) футболке подряд.

Моутинью до гола в ворота Де Хеа не забивал 28 матчей. В прошлый раз от ноги португальца пострадал другой топ – «ПСЖ».

Сэр Алекс Фергюсон вернулся на «Олд Траффорд». 4 месяца назад он пережил кровоизлияние в мозг

А еще в Англии:

«Уотфорд» до 78-й минуты догонял в таблице «Челси» и «Сити», но получил привет от Митровича, который забил 7 мячей в последних шести матчах за «Фулхэм» – 1:1.

«Бёрнли» вымел с «Тёрф Мур» «Борнмут». «Вишни» очень дерзко стартовали в чемпионате и шли в топ-6, но в шестом туре в первый раз получили по голове по-настоящему. Отходящий от Лиги Европы «Бёрнли» поджарил гостей выстрелами Выдры, Леннона и дважды Барнса, хотя попал в створ всего пять раз – «вишни» сделали столько же, но остались с нулем.

«Астон Вилла» в Чемпионшипе заколотила голешник, который заберет премию Пушкаша. Обязательно зацени.

«Лестер» одержал волевую победу над «Хаддерсфилдом». «Лисы» пустили уже на пятой минуте, но потом Ихеаначо, Мэддисон и Варди вернули матчу нормальность – 3:1.

«Тоттенхэм» победил без проблем, несмотря на счет. 2:1 при голах Кейна и Ламелы не должны вводить в заблуждение – у «шпор» 72% владения и 8 ударов в створ, а «Брайтон» забил только на 94-й минуте.

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Испания

«Реал» воспользовался двумя гениями и победил «Эспаньол»

Мадридцы выскочили на поле «Сантьяго Бернабеу» без особого задора и уже в первом тайме получили несколько опасных атак на свои ворота, которые защищал Тибо Куртуа. После спасения бельгийца «Мадрид» активировал гениальность Модрича, который выдал разрезающий пас на Асенсио через четверых оппонентов, а потом и скиллы Марко, идеально расстрелявшего дальний угол.

Вторую половину парни Лопетеги провели еще скучнее, но и не позволили гостям создать неприятности – 1:0.

Марко Асенсио, «Реал» – «Эспаньол»Getty Images

А еще:

«Атлетико» прервал неудачную серию в чемпионате

Парни Симеоне не очень убойно стартовали в Ла Лиге и набрали всего пять очков в четырех матчах, но матч с «Хетафе» немного поправил статистику Диего. Уже на 14-й минуте хозяева забили своими силами (постарался кипер Давид Сория), а 60-й минуте окончательный счет в матче установил забивший первую голенду за «индейцев» Тома Лемар – 2:0.

А еще:

На перерыв «Атлетико» ушел со сверхидеальной статистикой: 0 ударов в створ, 1 гол.

Полузащитник «Хетафе» Иван Алехо удалился спустя 4 минуты и 21 секунду после выхода на замену и стал рекордсменом клуба.

А еще в Испании:

«Алавес» не проигрывает в Ла Лиге, если за них забивает Ибаи Гомес. Форвард положил «Райо» третий гол в матче при счете 1:1, после которого «Алавес» закинул еще трешку – 5:1. На счету Гомеса дубль.

«Сельта» сгоняла вничью с «Вальядолидом» и упустила шанс завершить тур в тройке. Парни из Виго вели 2:0 и 3:1, но пропустили решающий мяч от Леонардо Суареса на 94-й минуте – 3:3.

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Германия

«Бавария» в очередной раз подтвердила тезис об отсутствии интриги в Бундеслиге

В это сложно поверить, но в Гельзенкирхене встречались два представителя Германии в Лиге чемпионов. Мюнхенцы пригнали в ранге лидера таблицы, а «Шальке» идеально воплощал строчки Оксимирона и передавал привет со дна. «Рудокопы» выдали старт из трех поражений подряд, а «Бавария» выписала им четвертое. Чемпион был лучше по всем показателям (кроме отборов) и логично победил благодаря голам Хамеса и Левандовского – 2:0.

А еще:

«Бавария» не проигрывает во время Октоберфеста с 2010 года – у мюнхенцев 21 победа и 6 ничьих.

Парни из Лиги чемпионов победителя не выявили

«Хоффенхайм» принимал «Дортмунд» на «Вирзоль Рейн-Неккар-Арене», но стадион-заклинание не очень помог «деревенским». Хозяева больше били и атаковали, но забили только силами Жоэлинтона. На 74-й минуте шансы «Боруссии» на спасение, как казалось, прибило удаление Абду Диалло, но дортмундцев, как и в ЛЧ, спас Кристиан Палисик. Американец замкнул на дальней штанге прострел Марко Ройса – 1:1.

А еще в Германии:

«Вердер» и «Аугсбург» настреляли 5 мячей. У «Бремена» на один больше – 3:2. «Музыканты» в четверке.

«Герта» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха пошли дальше и совместными усилиями исполнили 6 голиков. «Старой даме» не помешал даже четвертый пенальти в четвертом матче Бундеслиги в их ворота – 4:2.

«Фрайбург» в гостях осадил «Вольфсбург» (3:1), но матч оказался примечателен тем, что полузащитник «бразильцев из Брайсгау» Роланд Шаллаи за первый тайм оформил хет-трик из гола, желтой карточки и замены (41).

Италия

«Интер» поигрался с VAR и «Сампдорией», но все равно победил

«Интер» после удачного старта в ЛЧ справился с «Сампдорией». В первом тайме Раджа Наингголан завалил голешник, но арбитр после использования VAR обломал миланцам счастье. Во второй половине «нерадзурри» создали еще несколько острых моментов, но Икарди и Кандреве не хватило удачи в завершении, а вот на 94-й (да, опять она) минуте единственный мяч заколотил Брозович. Правда, до гола хорвата случилось еще два отмененных с помощью видеоповторов гола. У «Интера» не повезло Дарио д'Амброзио – за секунду до голевого паса он вылетел за боковую линию, а у «Сампы» в роли неудачника выступил Грегуар Дефрель – его гол, как и мяч Наингголана, отменили из-за офсайда.

1:0 – «Интер» набрал 7 очков, но даже с учетом победы не обошел «Сампу» в таблице (у генуэзцев шестое место, у миланцев – седьмое).

Марцело Брозович, «Интер» – «Сампдория»Getty Images

А еще в Италии:

«Рома» снова взорвала медиапространство. На этот раз отличился твиттер женской команды. Сммщики «волчиц» дерзко отреагировали на твит про возвращение на кухню от одного из подписчиков и завалили его примерно следующим спичем: «Поздравляем Андре, ты гордый победитель самого первого выпуска нашей рубрики Идиот Дня!»

«Парма» разродилась второй победой в чемпионате, поднялась на седьмую строчку, а лучшим был Жервиньо, который этим летом вернулся в Европу из Китая. Ивуариец на слаломе прошел от своей штрафной до чужих ворот и вколотил сочнейший мяч от штанги.

«Фиорентина» разбомбила СПАЛ, а Федерико Кьеза, который вколотил 11-й мяч в Серии А, мило отпраздновал его с братишкой – 3:0.

А еще во Франции:

Конкуренты «ПСЖ» (ха-ха) пробивали второе, третье и все остальные виды дна. После шести (парижане играют в воскресенье) туров «Лилль» набрал только 13 баллов и точно не станет лидером. «Монако» потерял очки еще в пятницу, а «Монпелье» (обыграл «Ниццу» 1:0), ну какой «Монпелье», камон. Неймар и компания сыграют против «Ренна».

А еще в Голландии:

«Витесс» Леонида Слуцкого с красной карточкой дома сыграл вничью с «Ден Хаагом» и теперь занимает шестую строчку в Эредивизи.

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