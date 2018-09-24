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Новый гол Роналду и первые ничьи «Барселоны» и «Челси». Начни рабочую неделю с футбола воскресенья

Новый гол Роналду и первые ничьи «Барсы» и «Челси». Начни рабочую неделю с футбола воскресенья
Данил Тармасинов

17 мин. назад

А еще точный Ляказетт, забивная «Севилья», «Милан»-неудачник и монстры из ПСВ.

Англия

Саррибол впервые дал сбой в АПЛ

Эден Азар («Челси»), Артюр Масуаку, Фабиан Вальбуэна, Исса Диоп («Вест Хэм»)

Эден Азар («Челси»), Артюр Масуаку, Фабиан Вальбуэна, Исса Диоп («Вест Хэм»)Eurosport

Мощный «Челси» вышел на выездной матч с «Вест Хэмом» заряженным, но столкнулся с насыщенной обороной «молотков». «Синие» привычно захватили мяч в заложники и отказались от переговоров с полицией. Вместо этого в первом тайме у гостей не было турбомоментов, а главным поводом покричать были два удара Н’Голо Канте головой (да, Канте, да, головой). У «Вест Хэма» были шансы поопаснее в контратаках, но Кепа выручил в ближнем бою.

После перерыва «Челси» включился серьезнее – сначала Азар сделал лишнюю скидку на Морату, а потом Альваро с метра пробил в лицо Фабианьскому. Но самый верный момент был у Ярмоленко. Снодграсс на 76-й минуте навесил на дальнюю, украинец отклеился от Алонсо и с линии вратарской пробил правее штанги.

6:1 по ударам в створ в пользу «Челси», но на табло – 0:0. Первая потеря очков «синих» при Маурицио Сарри.

«Арсеналу» так нравится цифра 4, что он выиграл в четвертый раз подряд

«Канониры» тревожно начал матч с «Эвертоном» – Начо Монреаль не забил почти из вратарской и потревожил Пикфорда. Дальше в первом тайме работал только Чех – Уолкотт с Ричарлисоном выбегали один на один, Петр оба раза справился.

«Ирискам» жестко не везло, а во втором тайме им еще и прилетели два мяча – потрясающий крученый от Ляказетта и обидный от Обамеянга. По xG мерсисайды были сильно круче, но уступили 0:2. Марку Силва был очень расстроен после матча. Это четвертая подряд победа «Арсенала» после двух поражений на старте, «Эвертон» застрял на 12-м месте.

Испания

«Барселона» отскочила от соседей по Каталонии

Лионель Месси, «Барселона»

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Лео Месси сбрил бороду и вышел с капитанской повязкой на матч с «Жироной». Он нашел первый гол после первого в Испании ассиста Артуро Видаля и открыл счет. Но гости не подняли лапки и сбегали в настырную контратаку, где мяч с ленточки спас лишь Жерар Пике.

На 35-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве – Лангле влетел в колено Понсу, арбитр посмотрел видеоповтор и выгнал Клемана с поля. А в конце тайма Кристиан Стуани настырно поборолся за мяч, выиграл примерно все стыки с защитниками и катнул мяч мимо Тер Штегена.

В начале второго тайма хороший момент был у Суареса, но три минуты спустя Стуани показал, кто тут самый горячий уругваец на поле. Защита сине-гранатовых привезла на ровном месте, Порту пробил в голкипера, а Кристиан неотразимо добавил на подборе в самую девятину. 1:2 вдесятером на «Камп Ноу» точно не входило в планы Вальверде.

К спасательной операции подключились Ракитич с Коутиньо, и через две минуты после их выхода штрафной Месси потревожил перекладину. «Жирона» не справилась с давлением и пропустила в суматохе перед воротами от Жерара Пике. Тренер гостей Эусебио выпустил на последние пять минут Сейду Думбия, но с обороной «Барсы» не справился даже Дед.

2:2 – каталонцы делят очки друг между другом во славу независимости. «Барселона» впервые в сезоне не победила и позволила «Реалу» догнать себя в таблице.

А еще:

А еще в Испании:

  • «Севилья» за час накидала «Леванте» 6 мячей и выиграла – 6:2. Причем оба клуба ударили в створ 11 раз, но у андалусийцев залетело все. Хет-трик у Виссама бен Йеддера, Куинси Промес вышел через 4 минуты после шестого гола «Севильи» и ничем не запомнился.
  • «Вильярреал» и «Валенсия» выдали скучненький матч с тремя ударами в створ за 90 минут – 0:0. Эмоции пошли, когда на 59-й минуте за бандитский подкат удалили Дани Парехо, а за ругань забанили еще и тренера Марселино. Денис Черышев провел на поле все 90 минут, разок ударил в створ и сделал две ключевые передачи.

Италия

Криштиану снова забил за «Ювентус», «Ювентус» снова выиграл за Криштиану

Криштиану Роналду, Федерико Бернардески, «Ювентус»

Криштиану Роналду, Федерико Бернардески, «Ювентус»Getty Images

«Фрозиноне» не выиграл ни одного матча и играет хуже всех в Италии – они последние в Серии А по владению мячом и ударам в створ, а еще предпоследние по допущенным выстрелам. Конечно, против грозного «Ювентуса» аутсайдер припарковал автобус. И даже в таких условиях у Роналду было два топовых момента – в первом защита вынесла мяч с ленточки, во втором вратарь потащил в ближнем углу. 13:2 по ударам в первом тайме и 4:0 в створ четко отражают ход матча.

«Фрозиноне» молился, чтобы у «Юве» в этой игре засбоило нападение и сдали силы после эмоционального мидуика в ЛЧ. Но Криштиану нашел тот момент, который ждал – Пьянич ввинтился в штрафную, а португалец добавил отскок в сетку. Это третий мяч Криша в Италии, он забивает вторую игру подряд. На 94-й минуте Бернардески казнил хозяев в контратаке и начитерил статистику.

2:0 – «Ювентус» еще помнит, как дожимать неприятных соперников.

А еще в Италии:

Гонсало Игуаин («Милан»), «Аталанта»

Гонсало Игуаин («Милан»), «Аталанта»Getty Images

  • «Милан» дважды не удержал победу в матче с «Аталантой» – 2:2, экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони забил на 91-й минуте. Гонсало Игуаин приходит в форму, это третья результативная игра Пипиты подряд.
  • «Наполи» за 20 минут прикончил «Торино», пропустил с пенальти, но тут же Инсинье наказал дублем – 3:1. Это четвертая победа Анчелотти в пяти матчах Серии А.
  • У «Ромы» все совсем плохо – лишь одна победа в пяти турах и 12-е место. В игре с «Болоньей» полуфиналисты прошлой ЛЧ пропустили по мячу в каждом тайме и рассыпались – 0:2.
  • «Лацио» попинал середняка «Дженоа» – 4:1. У генуэзцев забил Кшиштоф Пятек, которого этот гол вывел в лидеры гонки бомбардиров Серии А.

А еще в Германии:

  • «Байер» впервые выиграл в чемпионате и всплыл со дна – 1:0 с «Майнцем», единственный мяч забил 19-летний Кай Хаверц.

А еще во Франции:

  • «ПСЖ» на нервах после «Ливерпуля» пропустил автогол от «Ренна», ушел на перерыв с отставанием в счете и прибил беспокойного соперника – 3:1, забили Ди Мария, Мёнье и Чупо-Мотинг, у Неймара ассист.
  • Очередной мальчуган прорвался на поле во время матча «ПСЖ» и вымочил в слезах футболку Неймара
  • «Лион» с «Марселем» выдали главный фейерверк вечера – 4:2 с удалением Чалеты-Цара у гостей и четырьмя голами по втором тайме. Бернард Траоре сделал дубль, у Пайета и Ндомбеле по два ассиста.

А еще в Голландии:

«Ливерпуль» и «Сити» легко победили, «МЮ» опорочился на глазах Фергюсона, а у «Реала» все вери гуд

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