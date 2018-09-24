Новый гол Роналду и первые ничьи «Барселоны» и «Челси». Начни рабочую неделю с футбола воскресенья

Англия

Саррибол впервые дал сбой в АПЛ

Эден Азар («Челси»), Артюр Масуаку, Фабиан Вальбуэна, Исса Диоп («Вест Хэм»)Eurosport

Мощный «Челси» вышел на выездной матч с «Вест Хэмом» заряженным, но столкнулся с насыщенной обороной «молотков». «Синие» привычно захватили мяч в заложники и отказались от переговоров с полицией. Вместо этого в первом тайме у гостей не было турбомоментов, а главным поводом покричать были два удара Н’Голо Канте головой (да, Канте, да, головой). У «Вест Хэма» были шансы поопаснее в контратаках, но Кепа выручил в ближнем бою.

После перерыва «Челси» включился серьезнее – сначала Азар сделал лишнюю скидку на Морату, а потом Альваро с метра пробил в лицо Фабианьскому. Но самый верный момент был у Ярмоленко. Снодграсс на 76-й минуте навесил на дальнюю, украинец отклеился от Алонсо и с линии вратарской пробил правее штанги.

6:1 по ударам в створ в пользу «Челси», но на табло – 0:0. Первая потеря очков «синих» при Маурицио Сарри.

«Арсеналу» так нравится цифра 4, что он выиграл в четвертый раз подряд

«Канониры» тревожно начал матч с «Эвертоном» – Начо Монреаль не забил почти из вратарской и потревожил Пикфорда. Дальше в первом тайме работал только Чех – Уолкотт с Ричарлисоном выбегали один на один, Петр оба раза справился.

«Ирискам» жестко не везло, а во втором тайме им еще и прилетели два мяча – потрясающий крученый от Ляказетта и обидный от Обамеянга. По xG мерсисайды были сильно круче, но уступили 0:2. Марку Силва был очень расстроен после матча. Это четвертая подряд победа «Арсенала» после двух поражений на старте, «Эвертон» застрял на 12-м месте.

Испания

«Барселона» отскочила от соседей по Каталонии

Лионель Месси, «Барселона»Getty Images

Лео Месси сбрил бороду и вышел с капитанской повязкой на матч с «Жироной». Он нашел первый гол после первого в Испании ассиста Артуро Видаля и открыл счет. Но гости не подняли лапки и сбегали в настырную контратаку, где мяч с ленточки спас лишь Жерар Пике.

На 35-й минуте «Барса» осталась в меньшинстве – Лангле влетел в колено Понсу, арбитр посмотрел видеоповтор и выгнал Клемана с поля. А в конце тайма Кристиан Стуани настырно поборолся за мяч, выиграл примерно все стыки с защитниками и катнул мяч мимо Тер Штегена.

В начале второго тайма хороший момент был у Суареса, но три минуты спустя Стуани показал, кто тут самый горячий уругваец на поле. Защита сине-гранатовых привезла на ровном месте, Порту пробил в голкипера, а Кристиан неотразимо добавил на подборе в самую девятину. 1:2 вдесятером на «Камп Ноу» точно не входило в планы Вальверде.

К спасательной операции подключились Ракитич с Коутиньо, и через две минуты после их выхода штрафной Месси потревожил перекладину. «Жирона» не справилась с давлением и пропустила в суматохе перед воротами от Жерара Пике. Тренер гостей Эусебио выпустил на последние пять минут Сейду Думбия, но с обороной «Барсы» не справился даже Дед.

2:2 – каталонцы делят очки друг между другом во славу независимости. «Барселона» впервые в сезоне не победила и позволила «Реалу» догнать себя в таблице.

А еще:

А еще в Испании:

«Севилья» за час накидала «Леванте» 6 мячей и выиграла – 6:2. Причем оба клуба ударили в створ 11 раз, но у андалусийцев залетело все. Хет-трик у Виссама бен Йеддера, Куинси Промес вышел через 4 минуты после шестого гола «Севильи» и ничем не запомнился.

«Вильярреал» и «Валенсия» выдали скучненький матч с тремя ударами в створ за 90 минут – 0:0. Эмоции пошли, когда на 59-й минуте за бандитский подкат удалили Дани Парехо, а за ругань забанили еще и тренера Марселино. Денис Черышев провел на поле все 90 минут, разок ударил в створ и сделал две ключевые передачи.

Италия

Криштиану снова забил за «Ювентус», «Ювентус» снова выиграл за Криштиану

Криштиану Роналду, Федерико Бернардески, «Ювентус»Getty Images

«Фрозиноне» не выиграл ни одного матча и играет хуже всех в Италии – они последние в Серии А по владению мячом и ударам в створ, а еще предпоследние по допущенным выстрелам. Конечно, против грозного «Ювентуса» аутсайдер припарковал автобус. И даже в таких условиях у Роналду было два топовых момента – в первом защита вынесла мяч с ленточки, во втором вратарь потащил в ближнем углу. 13:2 по ударам в первом тайме и 4:0 в створ четко отражают ход матча.

«Фрозиноне» молился, чтобы у «Юве» в этой игре засбоило нападение и сдали силы после эмоционального мидуика в ЛЧ. Но Криштиану нашел тот момент, который ждал – Пьянич ввинтился в штрафную, а португалец добавил отскок в сетку. Это третий мяч Криша в Италии, он забивает вторую игру подряд. На 94-й минуте Бернардески казнил хозяев в контратаке и начитерил статистику.

2:0 – «Ювентус» еще помнит, как дожимать неприятных соперников.

А еще в Италии:

Гонсало Игуаин («Милан»), «Аталанта»Getty Images

«Милан» дважды не удержал победу в матче с «Аталантой» – 2:2, экс-игрок «Зенита» Эмилиано Ригони забил на 91-й минуте. Гонсало Игуаин приходит в форму, это третья результативная игра Пипиты подряд.

«Наполи» за 20 минут прикончил «Торино», пропустил с пенальти, но тут же Инсинье наказал дублем – 3:1. Это четвертая победа Анчелотти в пяти матчах Серии А.

У «Ромы» все совсем плохо – лишь одна победа в пяти турах и 12-е место. В игре с «Болоньей» полуфиналисты прошлой ЛЧ пропустили по мячу в каждом тайме и рассыпались – 0:2.

«Лацио» попинал середняка «Дженоа» – 4:1. У генуэзцев забил Кшиштоф Пятек, которого этот гол вывел в лидеры гонки бомбардиров Серии А.

А еще в Германии:

«Байер» впервые выиграл в чемпионате и всплыл со дна – 1:0 с «Майнцем», единственный мяч забил 19-летний Кай Хаверц.

А еще во Франции:

«ПСЖ» на нервах после «Ливерпуля» пропустил автогол от «Ренна», ушел на перерыв с отставанием в счете и прибил беспокойного соперника – 3:1, забили Ди Мария, Мёнье и Чупо-Мотинг, у Неймара ассист.

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«Лион» с «Марселем» выдали главный фейерверк вечера – 4:2 с удалением Чалеты-Цара у гостей и четырьмя голами по втором тайме. Бернард Траоре сделал дубль, у Пайета и Ндомбеле по два ассиста.

А еще в Голландии:

ПСВ оперативно разнес «Аякс» в ультрадерби – 3:0. У эйндховенцев лучшая результативность в Европе: 24:3 в шести матчах (у «Ман Сити» 19:3).

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